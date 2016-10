Viis märki sellest, et su partner tõesti armastab sind

1. Ta laseb sul vabalt oma arvamust avaldada ega karda oma mõtteid välja öelda, kui ta sinuga ei nõustu

See on väga oluline, et te mõlemad julgeksite öelda täpselt seda, mida mõtlete. Lisaks on väga tore, kui mees seab mõne sinu idee kahtluse alla või ei nõustu kõigega, mida sa ütled, vahendab Huffington Post. Ma usun, et iga inimene tahab olla koos kellegagi, kes on aus ja annab asjadele uue vaatepunkti ning lubab sul alati avaldada oma arvamust.

2. Ta näitab sulle, et ta armastab sind, aga ta ei pruugi sulle kogu aeg väljendada oma kiindumust

Naised arvavad, et nad tahavad olla koos väga kiindunud ja südamliku mehega seni, kuni nad kohtavad ühte sellist. Aja möödudes sa ilmselt tahad, et ta oleks soe ja südamlik, aga iseloomuga. Ta ei pruugi sulle iga päev armastust avaldada, aga ta teeb väikeseid südantsoojendavaid žeste, mis näitavad, et ta hoolib sinust.

3. Ta kohtleb sind nagu oma parimat sõpra ja sealhulgas meeldib talle sind natukene kiusata

Su kaaslane võiks olla su parim sõber, kelle peale saad alati loota ja ta on esimene inimene, kellele sa tahad oma asjadest rääkida. Tema arvab samamoodi, et sa oled tema parim sõber, mistõttu astub ta vahel fantaasiamaailmast välja ja tögab või kiusab sind natukene nalja pärast. Ära siis pahanda, vaid mine naljaga kaasa – täpselt nagu suhtleksid oma parima sõbraga.

4. Ta kuulab sinu soove ja tahtmisi, kui need on mõistlikud, aga ta ütleb sulle, kui need on ebareaalsed

Õige mees annab sulle reaalset tagasisidet. Ta kuulab sinu soove, aga neid, mis on mõistlikud ja mis sulle tõesti korda lähevad. Sa ei saa alati kõike, mis sa tahad ja selline on lihtsalt elu. Ei ole mõtet manada endale ebarealistlikke ootusi ja soove.

5. Ta tahab sinuga koos palju aega veeta, aga ta vajab vahel aega ka iseendale

Isegi, kui te olete tõsises suhtes, siis su partner veedab vahel aega oma sõpradega ja see on täiesti normaalne.