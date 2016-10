Neli üllatavat viisi, kuidas kasutada õunu

Eestis on viimastel aastatel tuure kogumas õudustepüha nimega Halloween, aga ka meie oma mardipäev on kohe-kohe ukse ees.

Kuidas hoolitseda oma naha eest enne ja pärast trenni?

Trenn on tervisele kasulik ja see tõstab enesekindlust. Treening mõjub samuti hästi meie nahale, sest see kiirendab vereringet ja vähendab stressi nii, et lõppkokkuvõttes näeme paremad välja. Selleks, et su nahale tõesti hästi mõjuks, võiksid sa järgida paari reeglit, vahendab About.