Kuidas kontrollida tujusid?

Kõigil on halvemaid päevi, mil tundub, et pea kohal ripub must pilv ja väljapääsu ei paista. Hetkest, mil sa astusid voodist välja, oled olnud närviline ja kergesti ärrituv. Hea uudis on see, et paha tuju ei pea kestma terve päev, vahendab Verily Magazine. Tujusid on võimalik kontrollida ja järgmine kord, kui sind tabab halb tuju, siis proovi järgnevaid asju, et päev rõõmsamaks teha.

Mõtle välja, mis su paha tuju põhjustas

Tundub, et vahel on paha tuju lihtsalt niisama ja põhjust on väga raske määrata, aga alati on midagi, mis tegelikult on juhtunud. Küsi enda käest, miks sa tunned ennast närvilisena ja mis selle põhjustas. Üks trikk on minna järk-järgult ajas tagasi seni, kuni sa jõuad stressiallikani.

Maga piisavalt

Teadlased on teinud kindlaks, et tuju ja uni on omavahel seotud. Inimesed, kes ei maga öösiti piisavalt, on enamasti tujukamad ja lähevad kergemini närvi. Seitse kuni üheksa tundi und igal öösel peaks olema prioriteet.

Tee midagi lõbusat

Lobise natukene töökaaslasega, mine tee väike jalutuskäik, vaata nunnut loomavideot või kuula head muusikat – tee midagi, mis hingele pai ja tuju paremaks teeb. Nii väldid paha tuju üle mõtlemist ja saad natukene vaheldust.

Kõht tühi ja tuju paha? Söö midagi

Kui sa oled näljane, siis glükoositase kehas langeb ja sul on raskem oma emotsioone kontrollida. Eksperdid soovitavad hea enesetunde ja parema tuju nimel süüa rohkem juur- ja puuvilju, mõõdukalt tumedat šokolaadi ja väga hästi mõjuvad kehale omega-3 rasvhapped, mida leidub näiteks kalas.