Lugeja vägivallast: mulle tundub, et Eestis on mehed naiste peale kadedad

Minul oli vägivaldne isa, kes oli samas ühe kõrgkooli austatud õppejõud. Ta lõi meid kõiki. Mäletan, et sain oma viiendal sünnipäeval isalt vitsa. Mulle ei meeldi, et Eesti esimene okupatsioonijärgne Miss Estonia Heli Mets kuulutas hiljuti uhkusega Eesti Naises, et tal on vits kapi otsas ja kasutab seda. Kõik algab lapsepõlvest! Minu isal ka.

Aastatega inimene õpib mitte lööma, kui tal on rahulikud inimesed ümber, kes löömist ei tolereeri. Mulle tundub, et mehed on naiste peale Eestis veidi kadedad. Eestis on kaks erinevat üksust: Eesti naised on ilusad ja targad ja tublid, mehed aga mitte nii ilusad, ja tegutsevad majanduses ainult omakasu silmas pidades. Miks siiski läksid põhja Eesti uhkused Estonian Air ja Hansapank ja nüüd vist ka Rakvere Nordic Timber House? Miks kohe mingi mees Aldo asub Kaljulaidi ülikena sisseõnnistamise kleidi kallale? See OLIGI pidulik sündmus!

Kui hea, et Eestil on teadlasest naispresident! Ühe vajaliku sammuna võiks meilgi keelustada laste löömise, nagu seda on tehtud Šotimaal. Ja sealt edasi - keegi ei laksuta enam kedagi ka täiskasvanute maailmas!