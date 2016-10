Veidrad asjad, mis naistele meeste juures meeldivad

Veebilehel küsitleti ligi tuhandet naist ja vastustest sai alguse elav debatt Redditi kasutajate vahel, vahendab Independent. Kõige atraktiivsemaks hinnati seda, kui mehed on pärast trenni higised.

Lisaks olid üsna populaarsed sellised vastused, mis kiitsid seda, kui mehed on vasakukäelised või räägivad nimelt halbu nalju ja neid mehi, kelle juuksed on enneaegselt halliks läinud. Üks naine leidis, et kergelt «koolutatud» ripsmed on väga seksikad. Imelik oli see, et mitu naist tunnistasid, et neile meeldib suitsu lõhn mehe riietel isegi, kui naised ise ei suitsetanud.

Lisaks mainiti ebatäiuslikke kehasid. Näiteks pidasid naised atraktiivseks seda, kui mehe huulel oli arm või üks jäse puudu. Need on vaid mõned asjad, mida meeste arvates võiks ilmselt nende võimalusi kohtingumaailmas vähendada, aga vastupidi, naistele meeldib.

Üks naine tõi välja selle, et talle meeldivad lühikesed mehed, sest pikad on tema jaoks liiga hirmutavad ja talle meeldib suhelda inimesega nii, et näod vastamisi. Kasutajad, kes Redditi lehele jõudsid mainisid, et on tore kuulda, et naistele ei meeldi ainult teatud tüüpi ilusad ja stereotüüpsed mehed, vaid igal ühel on siiski oma maitse.

Teadlased on kindlaks teinud, et erinevates kultuurides peetakse eelkõige atraktiivseks meest, kes suudab naise naerma ajada.