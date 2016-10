«Sisemised rinnahoidjad» teevad revolutsiooni

Rinnad, mis ei vaju

Traditsiooniliselt on vajunud rindadele tehtud tõstmise operatsioon, mis on populaarne just kaua imetanud või vanemate naiste seas. Operatsiooniga kaasneb siiski asjaolu, millest ei saa üle ega ümber: kirurg võib teha suurepärast tööd, aga gravitatsioon on temast ikkagi võimsam. 10-15 aastat hiljem on rinnad tagasi alla vajunud.

Tõstetud rindade pikaajaliseks hoidmiseks tuli meditsiiniettevõte Orbix välja uue tootega, mis nüüd on rinnakirurgias revolutsiooni tegemas. Nad toodavad silikoonist toestust, mis paigaldatakse operatsiooni käigus rinnakoe sisse. Et toestus madalamale ei vajuks, kinnitatakse see silikoonpaeltega rinnakorvi külge. Nii ei olegi rinnal enam võimalik alla langeda.

Patsientide seas nõutud teenus

Esimesena Eestis teostavad rindade tõstmise ja vähendamise operatsioone Orbixiga Christinas Clinicu kirurgid dr Ants Viiklepp ja dr Gintaras Papeckys, kes on mõlemad läbinud koolituse Rootsis. Dr Ants Viiklepp paneb operatsioonile suuri ootusi: «Orbixi puhul on tegemist kontseptuaalselt teistsuguse lähenemisega, mis annab rinnale ajas püsivuse.» Viiklepa sõnul on sellelaadseid toestusi varemgi püütud leiutada, kuid need ei ole end seni tõestanud.

Christinas Clinicu juhataja Brit-Carmen Norlan ütleb, et ka patsiendid on uudse idee positiivselt vastu võtnud: «Operatsioonitüübi ametlik atesteerimine Eestis on alles novembris, kuid juba praegu on patsientide seas suur tung.» Samas tahab ta meenutada, et operatsiooniga rindasid suuremaks ei saa, küll aga saab sisemise rinnahoidja eeliseid kasutada rindade tõstmisel või vähendamisel.