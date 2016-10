Ütlused, mida su vallalised sõbrad ei taha enam kuulda

Suhtes oleva inimesena ei ole sinu ülesandeks diagnoosida, mis on vallalisel inimesel valesti või viga. Mõtle enne järele, kas sina tahaksid neid asju vallalisena kuulda või mitte.

1. «Kas sa oled ikka veel vallaline?»

Solvav on selles lauses «ikka veel», mis tähendaks nagu inimene oleks kuskil väga halvas kohas lõksus. Mida sa tunned, kui keegi küsiks «kas sa oled ikka veel abielus?». Proovi pigem küsida, kas su sõbranna deidib praegu kellegagi või mitte.

2. «Järgmine nädal võiks midagi koos teha. Mu mees läheb ära.»

See on tõesti kole, kui sul on sõbrannade jaoks aega ainult siis, kui su mees on linnast ära. Vallalised sõbrannad usuvad, et tegelikult on võimalik plaane teha ka nii, et suhtes olev sõbranna ei maini oma mehe plaanidest sõnagi.

3. «Vabandust, et me sind ei kutsunud. Kõik teised külalised olid suhtes ja me ei tahtnud sind ebamugavalt tundma panna.»

Las su sõbranna teeb ise selle otsuse, kas ta tahab tulla või ei.

4. «Minu arust oled sa suurepärane. Ma ei saa sellest aru.»

Mõned inimesed on vallalised sellepärast, et nad ei taha olla suhtes või see on hetkel parim variant.

5. «Kas sa oled proovinud seda kohtinguäppi. Mu sõber leidis endale sealt kaaslase.»

Tõenäoliselt nad on seda proovinud ja vallalisele sõbrannale ei tasu vist nina alla hõõruda, nagu tal oleks midagi viga, sest keegi teine juba leidis sealt kaaslase, aga tema mitte.

6. «Tead, mis su probleem on…»

See lause lõppeb tavaliselt järgmiselt: sa oled liiga valiv, sa oled liiga meeleheiteil, sa oled liiga arg, sa oled liiga agressiivne, sa pead ennast rohkem avama, sa elad vales linnas, sa töötad liiga palju jne. Vallalised inimesed ei taha kuulda, millise diagnoosi sa oled neile pannud – nad küsiksid, kui neid sinu hinnang huvitaks.

7. «Sa leiad armastuse siis, kui sa lõpetad selle otsimise (või ootad seda kõige vähem).»

See võib toimida näiteks ülikoolis või keskkoolis, kus inimest ümbritsevad pidevalt teised noored, kellega kohtama minna. Kolmekümnendates peab juba pingutama, et uute inimestega kohtuda. Tõenäoline on, et armastus ei tule sulle ukse peale koputama, kui sa seda kõige vähem ootad.

8. «Sa pead kõigepealt iseennast armastama.»

See lause viitab sellele, nagu su vallalisel sõbrannal oleks madal enesehinnang, mis ei pruugi üldse tõsi olla. Ära proovi parandada midagi, mis ei ole katki.

9. «Ma soovin, et ma teaksin kedagi, kellega sa saaksid kohtingule minna. »

Kui sa tead kedagi, kellega su vallaline sõbranna võiks hästi sobida, siis ütle seda, aga unistada pole mõtet.

10. «Ma olen nii kade, et sa oled vallaline. Sa saad kõik plaanid ise teha.»

Tegelikult on nii et, kui sa päriselt oleksid kade, siis sa oleksid ka vallaline.