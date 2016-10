Kuus näpunäidet allergiavaba Halloweeni nautimiseks

Et lapsed rahumeeli komme jahtima saata, on on MedilinePlus pannud kokku kuus reeglit.

1. Maskid.

Maskid võivad olla kõhedusttekitavad, eriti aga siis, kui tegemist on nõrgema tervisega lastega. Lastel, kellel on astma, on parem, kui nende kostüüm ei nõua maski. Kui laps aga pole ilma maskita nõus välja minema, siis tuleks leida mask, mis ei takista lapse hingamisteid.

2. Meik.

Halloweeniga paratamatult kaasaskäiv meik võib tekitada just lastes, kuid ka täiskasvanutes allergilist reaktsiooni. Kasutada tuleks ainult kõrgema kvaliteediga, hüpoallergeenilist meiki. Samuti tuleb kasuks meigi testimine lapse nahal, et tuvastada lapse allergia kindla toote vastu.

3. Komm või pomm.

Kui lapsel on toiduga seonduvad allergiad, siis tuleks hoiduda kommijooksust. Selle asemel võib teha enda majas või korteris Halloweeni stiilis pidu, kus maiustustena olete ise valinud sobilikud kommid.

4. Hädaolukorrad.

Peate alati veenduma, et lapsel on olemas täis laetud telefon ning kindlalt ohutud maiused, mida teepeal nosida. Kui lapsel on astma, siis peaks ta inhalaatorit iga hinna eest kaasas kandma.

5. Kontrolli lapsele antud komme.

Enne, kui lapsed asuvad oma kogutud kommide kallale, tuleks neile pilk peale visata. Kommid, millel puudub märgistus ning mis näevad imelikud välja, tuleks viivitamatult ära visata. Vanemad peaksid last seejärel õpetama, millised maiustused on allergia tõttu keelatud ja milliseid võib vabalt süüa.

6. Mittesöödavad kostitused.

Kaalu lastele mittesöödavate kingituste andmist, millega on hea kodus mängida või tegeleda. Seega ei pea sa kartma, et lapsel hakkab sinu tõttu halb. See on ka hea viis teavitada üldsust kommijooksu ohtlikkusest.