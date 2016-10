Tuntud USA kosmeetikabrändi uus esindusmodell on mees

Charles ilmub Covergirli So Lash ripsmetušši reklaamis koos Katy Perry, Rihanna ja Taylor Swiftiga, vahendab Independent. «Kõik meie Covergirlid on eeskujuks paljudele ja nad ei karda ennast väljendada, enda uskumuste eest seista ning ilu olemust uuesti defineerida,» selgitas bränd oma valikut.

Charles on blogija ja tal on ka oma Youtube’i kanal, mis on kogunud juba peaaegu 75 00 fänni. Lisaks järgib poissi Instagrammis peaaegu pool miljonit inimest.

Meet @JCharlesBeauty: makeup artist, boundary breaker, and the newest COVERGIRL! Spread the word by regramming using #COVERGIRLJames. A photo posted by COVERGIRL (@covergirl) on Oct 11, 2016 at 7:03am PDT

Charles tunnistas aasta alguses Marie Claire’i ajakirjale, et ta on meigikunstnik, kellele meeldib liigutada stereotüüpide piire. Ta vanematel oli alguses väga raske aru saada poisi armastusest meigikunsti vastu. Charlesi vanemad arvasid, et poiss tahab olla naine, aga poiss on tegelikult oma mehelikkuses väga kindel. Meikimine on tema jaoks kunst ja võimalus ennast väljendada. «Ma tunnen ennast enesekindlalt ilma meigita ja täiesti loomuliku näoga ka,» selgitas Charles.

Covergirl ei ole tegelikult esimene kosmeetikabränd maailmas, kes on kasutanud oma reklaamkampaaniates meesmodelle. Näiteks 1996.aastal osales Maci reklaamikampaanias transvestiit RuPaul, kelle eesmärgiks oli tõmmata tähelepanu ja koguda raha AIDSi vastaseks võitluseks.