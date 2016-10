Värske uuring: aina enam naisi peab end biseksuaaliks

Selgub, et noorte inimeste hulk, kes identifitseerivad end biseksuaalina, on tõusnud 45 protsenti viimase kolme aasta jooksul. Naised peavad end tõenäolisemalt biseksuaaliks (0,8%) kui lesbiks (0,7%), samas kui mehed pigem peavad end geiks (1,6%) kui biseksuaaliks (0,5%). See on miski, mida on märgatud ka varasemates uuringutes, mis on USAs ja Suurbritannias läbi viidud.

Miks see nii võib olla? On selge, et naiste seksuaalsus on miski, mida on aastasadu alla surutud, kirjutab Independentis Central Lancashire ülikooli teadur Megan Todd. Et naine oleks miski muu kui heteroseksuaalne – seda on peetud perverssuseks. Lesbid on olnud pinnuks patriarhaadi silmas, mis võib selgitada, miks naised end pigem biseksuaalideks nimetada tahavad. On ka uuringuid, mis näitavad, et naiste seksuaalsus ja nende suhted ongi voolavamad ja paindlikumad.

Vanusegrupis 16-24 pidas 1,8 protsenti noori end biseksuaaliks – ületades nii esmakordselt nende hulga (1,5%), kes peavad end lesbiks või geiks. Kokku peab end LGB gruppi kuuluvaks 3,3 protsenti noortest, mis on märgatavalt kõrgem protsent kui 1,7 – protsent kogurahvastikust, kes end nii identifitseerivad. Üle 65aastastest paigutab end vähemusgruppi vaid 0,6 protsenti.

Kuidas seda vahet selgitada?

Pessimistliku vaate kohaselt võiks arvata, et seda tehakse hirmust ja konservatiivsusest – kuna geiks või lesbiks olemine on ikka veel miski, millele viltu vaadatakse, tundub biseksuaalsus «mugavam» valik ning sellega on seotud vähem stigmat. Stigma ja tabuga saab põhjendada ka vanema generatsiooni heteroseksuaalsust. Muutused ühiskonnas ja seadusandluses, LGBTQIA-liikumiste levik ja destigmatiseerimine on ilmselt peamiseks põhjuseks, miks tänapäeva noored ka seksuaalsusesse vabamalt suhtuvad. Kaasa on kindlasti aidanud ka kuulsused nagu Angelina Jolie ja Cara Delevigne, kes on biseksuaalidena kapist välja tulnud.

Hoolimata kõigest pole veel LGB-kogukonna kohal selge taevas ning minna on pikk tee, mis tähendab, et tõenäoliselt ei ole need arvud uuringutes täpsed. Teisalt kasvab üles uus põlvkond inimesi, kes teavad, et seksuaalsus on märksa komplitseeritum kui me seni oleme arvanud – ja see pole tingimata probleem või suur asi.