Kolm terviseprobleemi, mida põhjustavad kurgumandlid

USA üleriikliku meditsiiniraamatukogu andmetel aitavad kurgumandlid kaitsta esmase nakatumise eest, vahendab Men's Health. Asetuse tõttu kurgus pakuvad mandlid tihti esmast kaitset nina või suu kaudu sisenevate kahjulike bakterite eest.

Kui aga kurgumandlid satuvad ülekoormuse ohvriks, võivad need ise haigestuda, paistetada üles ja muutuda valulikuks. Tihti on see põhjustatud allergiatest, viirustest või bakteritest ning tekitab valu kurgus.

Kurgumandlid võivad ka olla toetavas rollis mitmele tervisehädale. Siin on kolm terviseprobleemi, mida võivad haigestunud mandlid soodustada.

1. Halb hingeõhk

90 protsenti juhtumitest on seotud hammaste halva harjamise või sülje kogunemisega suuõõnde, kuid halb hingeõhk võib tingitud olla ka mandlikividest.

Mandlikivid tekivad bakterite, surnud rakkude ja lima kivistumisel. Nendes sisalduva väävli tõttu on need ebameeldiva lõhnaga.

Pidev harjamine ja antiseptilise suuvee kasutamine aitab mandlikivide teket vältida.

2. Valu neelamisel

Väikesed mandlikivid ei tekita tavaliselt ebameeldivustunnet, kuid suuremate kivide moodustumisel võib neelamine muutuda valulikuks. Neelates võib tunduda, justkui nõel oleks kurku surutud. Kui pole tegemist avaldunud allergiaga ja kurk on olnud terve, siis võib kahtlustada mandlikive.

Mõnikord on võimalik suuremad mandlikivid eemaldada soolavett kuristades või isegi köhides, kuid vahel peab konsulteerima arstiga, et kaaluda kirurgilisel teel mandlikivide eemaldamist.

3. Norskamine

Ärritunud ning paistes mandlid võivad hingamisteid takistada korralikult töötamast. Tulemuseks on norskamine. Suurenenud kurgumandlid on samuti uneapnoe põhjustajad. Uneapnoe on seisund, mil inimese keha saab une ajal hingamisteedes olevate takistuste tõttu liiga vähe hapnikku.

Kui olukord muutub ohtlikuks, on kõige mõistlikum mandlid eemaldada.