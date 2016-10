Šokolaadiunelm õdusasse sügisõhtusse

Fazer Eesti maiustuste kategooria juht Triin Aasma soovitab käsitsivalmistatud Geisha šokolaadiunelma retsepti, mis sobib niisama söömiseks, aga ka krõbesaiale või kodusele pannkoogile seltsiliseks. Kui magustoit tundub liiga šokolaadine, siis võib sinna lisada ka värskeid marju, et luua meeldiv magus-hapu kooslus.

Kuna kingituste hooaeg on peagi lähenemas, siis armsas suletava kaanega klaasanumas magustoit on ka suurepäraseks kingiideeks, millega oma sõpru või töökaaslasi meeldivalt üllatada.

Vaja läheb

300 g sarapuupähkleid

250 g Fazer Geisha Dark tumedat šokolaadi (44%)

4 spl rapsiseemneõli

3 spl Fazer Cacao kakaopulbrit

5 spl tuhksuhkrut

Valmistamine

Laota sarapuupähklid küpsetuspaberiga kaetud küpsetusalusele ning rösti pähkleid 175 kraadi juures 10 minutit. Aseta röstitud pähklid puhtale köögirätikule ning hõõru neid rätiku sees seni, kuni enamik pähklikestadest on eemaldunud. Tükelda šokolaad, aseta see suuremasse kaussi ning tõsta vesivannile. Aeg-ajalt segades, lase šokolaadil rahulikult sulada. Seejärel purusta pähkleid köögikombainis seni (umbes 10 minutit), kuni nendest on moodustunud ühtlane mass. Kui pähklisegu on ühtlane, lisa rapsiseemneõli ja sulatatud šokolaad ning mikserda koostisosad ühtlaseks seguks. Seejärel lisa kakaopulber ning tuhksuhkur. Vala šokolaadisegu puhtasse suletavasse klaasanumasse ning pane külmkappi tahenema. Šokolaadisegu säilib külmikus 1-2 nädalat. Enne tarbimist on soovitatav lasta sel toatemperatuuril veidikene soojeneda, et segu muutuks pehmemaks.