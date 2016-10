Moenädala maiuspalad

Mood kütab kirgi, ja pole ka ime – kogu see kunst on ju kasutatav ja kantav ning teenib inimese ilusamaks muutmise üllast eesmärki. Aga siin ongi kõikvõimalike moeedetabelite nõrk koht. Selge see, et iga inimese muudab kõige kaunimaks just talle sobiv disain. Meil on erinev maitse, erinev elukogemus, igaühe argipäeval on kordumatu rütm ja tempo. Siin on mustmiljon pisiasja, mistõttu ühe vaataja lemmikkollektsioon võib teise täiesti ükskõikseks jätta ja kolmanda vihast podisema ajada. Siin pole nagu spordis, et mõõdad mingeid andmeid, kes on kiirem, tugevam või kaugemale kargab, ja ongi tipud käes. Moelaval ei vii tippu kleidile kulutatud sajad kangameetrid või viiemeetrine slepp. Ehkki Tallinn Fashion Weeki laval on kümne aasta jooksul nähtud nii seda kui ka teist. Loeb idee, oskus see meisterlikult vormistada ning laval stilistika, muusika, look’i ja miljoni pisiasjaga võimsaks terviklikuks kokku liita.

Tallinn Fashion Week kevad 2016. Iris Janvier Allikas: Postimees

Ideid saab esitleda ka moenäituse vormis. TFW raames on neid tervelt kaks – Aldo Järvsoo juubelihõnguline isikunäitus «Paradiis» disaini- ja arhitektuurigaleriis on avatud 17. oktoobrist 5. novembrini. Kultuurikatlas näeb 19.–22. oktoobrini Erki moe-show näitust «Minimalism».

Aldo Järvsoo moenäitus «Paradiis», avatud juba nädala algusest, 17.10–5.11

disaini- ja arhitektuurigaleriis Pärnu mnt 6. / TFW

Moeloojad teavad, et elamused sünnivad laval, hilisem piltide sirvimine veebis annab vaid lahjalt aimu tegelikult toimunust. Ise restoranis naudelda on ju hoopis muu kui toidupiltide ees vesistada, eks ole? Just see tõsisasi toob moevaatemängudele täissaalid ja lükkab energia kohapeal lakke.

Erksa elamuse hoidmiseks pole disainerid enne suurt säravat esitlust tavaliselt ka ülearu jutukad. Samuti ei kipu nad piltidega liialdama. Ikka selleks, et inimene tuleks eelarvamuseta, avatud meeltega ning otse elusuuruses kogetud elamus oleks võimalikult kirgas.

Mõned vihjed, kuhu kõige ägedate moeelamuste jahile minna.

Lilli Jahilo, kolmapäeval kell 20. / TFW

Kuldne kolmapäev värskete ideedega

TFW debütandid tasub alati üle vaadata – nende karmis reaalsuses räsimata elurõõm tõstab tuju. Gita Siimpoeg kuulub Saaremaa moetalentide ridadesse, keda Eesti moepüünel toimetab ringi juba omajagu. Tahad teada, mis juhtub, kui panna ühte patta karvane rüiuvaip ja siidine kombinee? Kahtlemata midagi intrigeerivat! Raili Nõlvaku volditud detailid ja samuraipüksid löövad värske vormiga.

Raili Nõlvak, kolmapäeval kell 18. / TFW

Kuldnõela gala on aga koht, kuhu minna kontsentreeritud elamuse järele – nomineeritakse vaid parimad ning tase on kosmiline. Talentide vaimustavalt erinev käekiri tõotab vaheldusrikast vaatemängu. Näha saab Lilli Jahilo peent couture’i, Kristel Kuslapuu kootud hookuspookusi ja Athea maitsekat tänavamoodi. Hõbenõel pole kullast vähem kaalukas moeauhind – kes ei tahaks olla lõppeva moeaasta eredaim sähvatus! Lavale jõuavad Kätlin Kikkase rafineeritud jahedus, Margit Peura puhas leidlikkus ning mujal maailmas juba nime teinud, kuid kodupubliku hulgas veel vähe nähtud Roberta Eineri raske dekooriga värvijulge troopikakokteil. Kirgi küttev õhtu seisab kindlasti ees!

Suurlinliku energiaga neljapäev

Iris Janvier, neljapäeval kell 19.30. / TFW

Neljapäeva õhtu tasub vabaks teha neil, kellel on plaanis kohe garderoobi täiendada. Iris Janvieri unikaalne, šikk ja suurlinlik disain teeniks kandjale tunnustavaid pilke igas maailmanurgas. Hiljuti Kuldnõelaga tunnustatud esiminimalist Piret Ilves aga jätkab oma ainulaadses naiselikus ja helges stiilis, kus vähesed detailid suudavad öelda palju. Piretil on see lausa üheksas kord TFW laval üles astuda! Diana Arno aga laiendab kindlasti ka sel korral siinset maitsehorisonti.

Reede täis glamuuri

Mammu Couture, reedel kell 18. / TFW

Reede pulbitseb luksuslikust, naiselikust ja töömahukast glamuurist. Kirill Safonovi külluslik käekiri ning julgus mõelda suurelt ja dekoratiivselt pakub alati elamust. Kirill on enne suurt defileed kõige salapärasem, tema tuttuuest loomingust pole lekkinud ainsatki fotot. Intrigeeriv originaaltrükk, käsitöömahukad tikandid ja ohtralt kaunistusi – midagi sellist võib temalt oodata!

Tallinn Fashion Week kevad 2016. Maria Tammeorg Allikas: Postimees

Mammu Couture jõudis laia moetaevasse eelmisel moenädalal ja ehmatas oma mahasurumata luksuseiha, ajaloo ja kaunistamiskirega nii mõndagi külmemat natuuri. Muinasjuttude ja ajaloo detailirikkal lainel jätkab Maria Tammeorg ka sügisel.

Vilve Unt ja Liia Leškin toovad päeva pillerkaarde rahulikumat disaini, kus isikupära ning hingestatud pinge loomiseks pole dekoori peaaegu üldse tarvis.

Vilve Unt & Liivia Leškin, reedel kell 19.30. / TFW

Laupäevane dessert

Laupäeva moeelamused on täiesti teisest puust – Kriss Soonik-Käärmann toob lavale intrigeeriva ja stiilse pesu-show ning Baltmani peadisainer Aivar Lätt ehk Antonio suurejoonelise brändi juubelikollektsiooni. Mm… hõrgutav pesu, šikid rõivad härrasmeestele – mis see on mingi meeste päev või? Mõnes mõttes tõesti, isegi moekaugemale härrale on elamus garanteeritud.

25 aastane Baltman tutvustab juubelikollektsiooni laupäeval, 20. / Herkki Erich Merila

Mõlemad moemeistrid on Kuldnõelaga tunnustatud, mistõttu tasub neilt palju oodata. Kriss on pesumaailma revolutsionäär ja Antonio on mitu korda näidanud, et asjalikkuse lipu all saab lavale tuua vägagi värvikaid etteasteid.

Kriss Soonik, laupäeval kell 18. / TFW

Tallinn Fashion Week toimub 19.–22. oktoobrini Kultuurikatlas.