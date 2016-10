Kümme parimat pala meditatsiooniks

Meditatsioon on hästi sügav ja lai valdkond, millel on palju tõestatud häid omadusi. Omast kogemusest võin jagada, et meditatsioon tekitab mu hinge vaikuse. Meie igapäevaelu on sageli nii tempokas, meeleline, mõistuslik ning orienteeritud tegemistele, eesmärkidele, saavutustele. See on täielikult keskendunud mõistusele, jättes südame tagaplaanile, teisejärguliseks.

Enda pealt tunnen, et mina, kes ma oma loomult olen tugev meele-tüüp, vajan mediteerimist, et tasakaalustada oma siblimist ja sagimist. Isegi, kui on kodukontori päev, siis on tegemist palju, pea on mõtteid täis ning vahel tahab justkui lõhkeda. Meditatsioon aitab mul aga hingata sügavalt sisse ja välja, tuua oma tähelepanu kas hingamisele, kolmandale silmale (otsmikul, silmade vahelisele alale) või ruumile enda sees. Vahel visualiseerin küünlaleeki, mis mu südames vaikselt põleb, vahel kujutan ette, kuidas mu peale langeb jumalik valgusvihk, mis toob rahu, tasakaalu, positiivsust. Vahel ei visualiseeri midagi, lihtsalt olen ja kogen hetke.

Alguses ikka meel konstrueerib igasuguseid mõtteid, meelde tulevad palju erinevaid asju, aga üsna kiirelt see kõik vaibub. Siis saabub ilus rahu, lihtsalt olemine, kohalolu ja hing ning meel puhkavad. Niiviisi saan aru, kui paljud mõistusega loodud mured ja probleemid on tegelikult vaid illusioonid ja mõistan, mis elus tegelikult oluline on. Saades ühenduse oma südame ja lättega, muutun palju rahulikumaks, tasakaalukamaks ja naeratavamaks.

Jooga aitab samuti tuua rahu

Olen vahelduva eduga praktiseerinud ka joogat. Lisaks füüsilisele positiivsele mõjule on sel ka väga tugev mõju mu mõttemaailmale, emotsioonidele ja rahulolule. Joogakoole, -treeninguid ja -stiile on Eestis ikka tõeliselt palju, valik on lai ja mitmekesine, aga neid, kus saab läbida põhjalikke joogakursuseid, on vähe.

Üks korralikumaid on kindlasti Isvara Jooga kool, kes on rahvusvahelise Agama Yoga kooli haru. Lisaks korraldavad nad väga põnevaid üritusi. Üks suuremaid ja kindlasti tähtsamaid on imelise Snatam Kauri kontsert, mis on juba sel pühapäeval (16.oktoobril). See on kindlasti üks neist üritustest, kuhu absoluutselt kõik vähegi vaimsemad inimesed lähevad :) Tule ka!

Mediteerimisele aitab jõudsasti kaasa muusika ja erinevad mantrad.

MILLISED ON MINU LEMMIKLAULUD MEDITEERIMISEKS?

1. Snatam Kaur - Ra Ma Da Sa

2. Devi Prayer

3. Nirinjan Kaur - Adi Shakti

4. Snatam Kaur - Aad Guray Nameh

5. Deva Premal - Gayatri Mantra

6. Tina Turner - Sarvesham Svastir Bhavatu

7. Deva Premal - Awakening

8. Snatam Kaur - Ong Namo

9. Deva Premal - Om Namo Bhagavate

10. Kirtana - Who you really are?

Vaadates seda nimekirja, saan aru, et mu suured lemmikud on Snatam Kaur ja Deva Premal. Tõepoolest on, sest nende muusika, hääl ja võime viia mind sügavatesse meditatsioonidesse on imelised. Deva Premal on paar korda Eestis käinud, kuid Snatam Kaur tuleb esmakordselt.

Kutsun teid päriselt ka kontserdile. See on elamus, mis on Su hingele, mitte Su meelele. Seal me laulame, ümiseme, naudime, avame südamed ja saame ühenduse kõiksusega. Sellised kontserdid toidavad (vähemalt minu) hinge nii sügavalt, et pikka aega on olemine oluliselt helgem, positiivsem ja ilusam. Nagu oleks käinud puhkusel või saanud mõnusat massaaži, aga seda mitte kehale, vaid südamele ja hingele, vaimule ja isegi meelele (sest meel saab puhata ja lõõgastuda).

Mantrate laulmise kasulikkusest on palju räägitud. Lühidalt öeldes mõjutab see meie alateadvust tugevalt, viies meid aina sügavamale ja sisestades kehasse ainult positiivseid aformatsioone. Kõigel, mida endale ütleme, on suur mõju ja seetõttu on eriti oluline jälgida, mis laule kuulame ja mida kaasa ümiseme.

* Snatam Kauri kontserdiinfo on leitav SIIT.

* Isvara Jooga kooli koduleht on SIIN.