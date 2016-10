Inspireeriv galerii: sügistalvine Briti tänavamood on siin!

Kuigi sügis on värviküllane aeg, ei pea me kaua ootama tuuli, rõskust ja pimedust. Kuid siiski on sügises midagi, mis annab meile võimaluse seda nautida ja mängeldes läbi lehtede astuda. Mõistagi on need soojad kudumid, millesse on end lausa lohutav mähkida. Igati toredad on kõrge kaelusega kleidid, mis suvel ununevad ja sügisel nii aktuaalseks muutuvad. Taas on aukohal sooja voodriga nahktagid ja kõik need nutikad pusad, mille kapuuts salaliku tuule kinni püüab. Just need mõnusad rõivaesemed on ka Superdry uue trendikalt urbanistliku sügistalvise kollektsiooni keskmes.

«Minu jaoks on sügis alati väljakutse. Eriti nõuab minult vaprust astuda õhtul pimedasse sügisesse, kus mind kostitab tugev tuul. Ometi otsustasime koostöös Superdryga muuta ka sügisõhtud eriti meeldivaks,» räägib elustiiliblogi Stellarium autor Stella K. Wadowsky. Stella lõi neli erinevat looki, millega julgustab astuda vastu sügisele ja võtta sellest viimast. «Meie pildiseeriad on kantud mõttest «Sügisõhtus on asju» ja need on pühendatud neile, kes otsivad endale sooje ja mugavaid rõivaid, milles märgata sügisõhtu mängulisust. Kuid enne, kui sügisõhtusse astuda, tuleb end soojalt riidesse panna. Superdry aitab selles küsimusel igal sammul,» kinnitab Stella.

Värskes sügistalvises kollektsioonis paneb Superdry rõhku kvaliteetsetele kangastele, põnevatele tekstuuridele ja kaunites sügistoonides värvigammale. Eriti naistekollektsioonis tõusevad esile põhjamaiselt väljapeetud urbanistlik stiil, mis on meisterlikult ühendatud toodete mugavuse ja funktsionaalsusega, ning brändile omane isikupäraste detailide rõhutamine, mis lisab autentsust ja meeldejäävust.

Nii naiste- kui meestekollektsioonis näeme ülitrendikaid bomber-jakke, aga ka alati moes olevaid trench-mantleid ning brändi klassikaks saanud kvaliteetseid nahktagisid ja -jopesid. Meestekollektsioon on muuhulgas inspiratsiooni saanud Briti legendaarsest mootorratturite stiilist. Ei puudu ka garderoobi kvaliteetsed baasesemed, näiteks brändi tuntud T-särgid, samuti ei pea pettuma sportliku rõivastuse eelistajad – valikut jätkub nii linnatänavale kui ka sportlikuks vabaaja veetmiseks .

Superdry brändi iseloomustab eelkõige autentsus, kvaliteetsed materjalid ja kaasaegsus, mis on teinud temast ühe hinnatuima tänavamoe brändi rohkem kui 40 riigis. Rõivaste ja jalatsite selgelt äratuntav Briti stiil on huvitavalt põimitud Ameerika vintage’i ning trendikate Jaapani kujunditega. Brändi esinduspoest Tallinnas Ülemiste keskuses ning uuest Tartu Kvartali keskuse poest leiavad endale sobiva nii need, kellele meeldivad vintage logod ja efektsed aplikatsioonid, kui ka minimalistliku urban-stiili austajad.