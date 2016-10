Kuus asja, mida sa ei tohiks kunagi oma parimale sõbrannale öelda

Kas sina räägid rohkem, kui sa peaksid? The Zoe Report vahendab meieni kuus asja, mida ei peaks oma parimale sõbrannale ütlema.

1. «Mulle ei meeldi see inimene, kellega sa koos oled.»

See on päris raske ja valus teema, sest parima sõbrannaga peaks olema aus ja sa ilmselt tahad talle parimat. Kui sul on tõendeid, et mees on su sõbrannat petnud või talle valetanud, siis loomulikult peaksid sa sellest oma sõbrannale rääkima. Kui sul on kõhutunne, et see mees ei ole su sõbranna vääriline, siis ei ole mõtet talle midagi öelda, sest ta poolehoid kuulub sellisel hetkel niikuinii mehele. Sul ei ole midagi teha, kui su sõbranna on teinud valesid valikud, millest ta ühel päeval isegi aru saab.

2. «Sa peaksid iseendale keskenduma.»

Tavaliselt öeldakse midagi sarnast sõbrannale, kes on hiljuti oma mehest lahku läinud. Ainuke asi on sellest, et selline ütlus tekitab sõbrannas tunde nagu ta ei saaks iseendaga hakkama. Selle asemel kutsu ta endaga trenni või kohvikusse, aga ära palu tal iseendale keskenduda nagu tal oleks midagi viga.

3. «Sa näed nii peenike välja.»

Aastaks 2016 võiksid naised suurust iseloomustavatest kommentaaridest loobuda. Tee oma sõbrannale kompliment tema andekuse või iseloomu kohta, aga mitte suuruse kohta.

4. «Sa said täieliku jamaga hakkama.»

Enamasti teavad inimesed ise ka, et nad käitusid valesti või said mingi jamaga hakkama – sa ei pea oma sõbrannale seda meelde tuletama. Ole parem kuulaja rollis ja püüa aru saada, miks ta nii või teisiti käitus.

5. «Sa peaksid oma töökohast loobuma.»

Ükskõik, kas su sõbranna kurdab, et tal on nõmedad töökaaslased või ta ei saa väljateenitud palgakõrgendust, siis töölt lahkumine ei ole alati kõige mõistlikum lahendus. Võib olla mõtlete koos välja, mida ta saaks teistmoodi teha või mis oleksid töölt lahkumise alternatiivid, aga ära võta vastutust, kui asi puudutab kellegi töökohta või eluolu.

6. «Sa peaksid proovima Botoxit.»

Mõned inimesed on kahjuks Botoxist sõltuvuses ja tahavad, et kõik nende rõõme jagaks. Sellegi poolest ei tohiks seda sõbrannale soovitada, sest see tekitab temas ebakindlust. See, mis sobib sinule, ei pruugi sobida su sõbrannale.