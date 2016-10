Kuus rinnahoidjat, mida iga naine vajab

Vaatame nüüd lähemalt kuut tüüpi rinnahoidjat, mida tavaliselt naine vajab. Nimekirja vahendab PureWow.

T-särgi rinnahoidja, mida saaksid iga päev kanda

See on sinu pesusahtli kõige olulisem rinnahoidja, sest see on lihtne, praktiline ja ilma õmblusteta, mistõttu saab seda kanda peaaegu iga särgi all. Kuna sa ilmselt kannad seda tüüpi rinnahoidjat päris palju, siis võid varuda endale neutraalses toonis variandid, mis võiksid olla kvaliteetsemad kui teised.

Eriliselt ilus rinnahoidja, mida on lausa patt peidus hoida

Ilus ja pilkupüüdev (kui keegi seda näeks) rinnahoidja, mida sa ilmselt ei kanna nii tihti kui eelmist rinnahoidjat, aga tunned ennast suurepäraselt, kui sa selle selga paned.

Pitsist polsterduseta rinnahoidja ehk bralette

Mugavat bralette’i saad kanda näiteks vabadel päevadel, sest sellel on minimaalne toestus ja kuni sa kannad seda ainult kodus, sobib see isegi suurema partiiga naistele.

Paelteta rinnahoidja

Sellist tüüpi rinnahoidjat kantakse tavaliselt kleidi või pluusiga, mille õlaosa on paljastatud ja nõuab paelteta rinnahoidjat. Mõned rinnahoidjad on sellised, millel saab paelte asetust vastavalt soovile muuta, see tähendab seda, et näiteks ühe varrukaga kleidi jaoks saad kinnitada ainult ühe rinnahoidjapaela ja teise lihtsalt ära võtta.

Sportrinnahoidja

Hästi istuv rinnahoidja on trenni tehes äärmiselt oluline, sest see kaitseb su rinda vigastuste eest. Ükskõik kui väiksed su rinnad on, võivad ilma toestuseta väga kergesti tekkida seljavalud.

Push-up-rinnahoidja, mis tõstab su enesekindlust

Loomulikult annab see rinnahoidja sulle enesekindlust, kui oled pisut väiksemate rindadega naine, aga ka suurema rinnaga naine ei peaks seda stiili vältima. Õige push-up- rinnahoidja tõstab rindu ja nad paistavad ilusama kujuga.