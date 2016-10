Kersti Kaljulaid jõudis palgalõheteemalisse populaarsesse netivideosse

Naised teenivad Eestis peaaegu 30 protsenti vähem kui mehed, annab video teada. «Ma töötan ärialal ning enamik äripartnereid on mehed,» räägib Kate Rummel. «Minu meelest on suurepärane, et meil on naispresident!»

Kersti Kaljulaid on riigi neljas president alates Eesti iseseisvumisest aastal 1991. Poliitvõim on peaministri, mitte presidendi käes, kuid president on ka riigikaitse kõrgeim juht ning tal on legislatiivne vetoõigus.

Õpetaja Katrin Voormann ütleb videos, et Eesti jaoks on tegemist uue peatükiga. «Ta saab näidata, et naised võivad olla suurepärased juhid.»