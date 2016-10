Mis on trendikas alanud sügishooajal?

Rahvusvahelise kogemusega stilist Külli Piibar:

«Minu jaoks on alanud hooaeg tulvil roostekarva värvitoone, purpurpunast, samblarohelist, sügislehtede värvikombinatsioone. Materjalidest on fookuses lambavill, kašmiir, mohäär. Üleriided on veidi laiemate õlgadega, kampsunite varrukad on tavapärasest pikemad. Sokisääred paistavad jätkuvalt saapa seest välja ning eriti meeldiv on, kui need sokisääred on metallikniidist. Pikki pükse võib julgelt kleitide all kanda. Pesu võiks igapäevarõivastega kombineerida ja seda esteetilisel moel rohkem eksponeerida. Mehed võiksid sel hooajal kanda julgemaid värve, lohvakamaid pükse ja proovida kanda pükse ja pintsakuid erinevatest komplektidest,» rääkis Eesti üks nimekamaid stiliste Külli Piibar, kelle stiliseeritud moeseeriad on ilmunud nimekates moeajakirjades nii Eestis kui välismaal ning kes muuhulgas on teinud läbi praktika ka Venemaa Vogue’is, kuhu ta osutus valituks muljetavaldanud portfoolio põhjal.

Külli stiliseeritud FIBITI moeetendus «Peitus» üllatab vaatajat kihtide ja detailide alt avanevate üllatuslike kombinatsioonidega. «Kõik ei ole nii nagu paistab, ei ammendu esimesel vaatlusel, vaid avastad iga kord midagi uut. Leian, et see kehtib ka inimsuhete osas – kui otsustad süveneda ja pühenduda, leiad iga kord midagi uut ja kütkestavat oma kaaslase juures. Kombineerin ka erinevaid materjale ja stiile ja innustan julgemalt eksperimenteerima ning seeläbi ka iseenda kohta midagi uut avastama,» kergitas Külli Piibar veidi saladuseloori sellelt, mida reedel ja laupäeval FIBITi laval näha saab.

Stilist ja ERKI Moeshow 2016 võitja Mariliis Niine:

Stilist ja ERKI Moeshow 2016 võitja Mariliis Niine toob aga ühe trendina välja hoopis värve. «Minu jaoks on väga põnevad trendid just julged värvid. Äärmiselt positiivne on näha juba tavaks saanud sinise ja punase värvi kõrval ka näiteks sinepikollast, erkrohelist ja erinevaid metallikuid. Materjalide kohapealt teevad väga suurt comebacki ka erinevad sulemantlid ja -joped ning muidugi on selle sügistalvise hooaja üheks suureks trendiks samet,» rääkis Mariliis, kes oma moe- ja stilisikaalaste tööde pagasisse võib muuhulgas arvata ka praktiseerimise Iris van Herpeni moemajas Hollandis, kus ta õmbles tooteid nii butiikide jaoks kui ka couture-kleite Pariisi moenädalale.

Mariliisi stiliseeritud moeetendus «Võlumaailm» toob publiku ette väga julged ja võib-olla kohati ootamatud värvide ja mustrite kombinatsioonid. «Võib näha sportlikku ja kiiret elustiili miksituna väga naiseliku ja piduliku joonega. Kindlasti on märksõnaks ka kihilisus ning tähelepanu keskpunktis olemine. «Võlumaailma» moeetenduse sihtgrupiks on väga eneseteadlik ja julge persoona. Rõhk on genderless trendil. Tema päev algab kontoris või stuudios ning õhtu lõpuks käib ta läbi veel mõne galerii avamiselt või saab kokku sõpradega. Teda paeluvad erinevate mustrite kombinatsioonid ja julge värvide mäng. Show on suunatud sihtgrupile, kellele meeldib miksida naiselikku moodi tomboylikku stiiliga,» rääkis Mariliis.

Moefestival FIBIT toimub Viru Keskuse aatriumis 14-15. oktoobril ning kõik moesõbrad on etendusi vaatama oodatud tasuta.

Ajakava 14. oktoober

17.00 Moeetendus «Peitus», stilist Külli Piibar

17.30 Moeetendus «Võlumaailm», stilist ERKI Moeshow 2016 võitja Mariliis Niine

18.00 Kaubamaja sügistalvise hooaja moeetendus, stilist Piret Ilves

Ajakava 15. oktoober

12.30 Moeetendus «Peitus», stilist Külli Piibar

13.00 Moeetendus «Võlumaailm», stilist ERKI Moeshow 2016 võitja Mariliis Niine

13.30 Kaubamaja sügistalvise hooaja moeetendus, stilist Piret Ilves

15.00 IRIS JANVIER KEVADSUVI 2017 kollektsiooni esmaesitlus

15.30 Moeetendus «Peitus», stilist Külli Piibar

16.00 Moeetendus «Võlumaailm», stilist Mariliis Niine

16.30 Kaubamaja sügistalvise hooaja moeetendus, stilist Piret Ilves

Korraldaja jätab endale õiguse ajakavas muudatusi teha.