Kohtinguäpp astus ahistatud naise kaitseks välja

Upworthy on üles riputanud Ashley ja Conneri vestluse, mis toimus kohtingurakenduses Bumble. Bumble erineb teistest omataolistest seetõttu, et seal peavad esimese sammu tegema naised. See poliitika peaks vähendama ahistamisi, mida nii paljud naised kohtingurakendustes kahjuks taluma peavad.

Ashley alustas vestlust üsna tavapäraselt, uurides, kuidas mehel läheb. Jutt liikus kiirelt tööle ning kui naine mehelt uuris, mis laadi tööd ta teeb, eskaleerus asi kiirest. «Kas see on alati esimene küsimus, mida sa küsid?» päris Connor ründavalt. «Ei, aga kuna ma ise mainisin, et tööl on aeglane päev, tundus loogiline ka sinult töö kohta küsida,» vastas hämmeldunud naine.

Vastuseks saatis Connor terve nimekirja asjadest, mis teda Ashley küsimuse juures häirisid. «Pole midagi kena selles, kui sa hakkad kohe oma nina mu karjääri toppima,» käratas Connor. «Ma olen tüdinenud tüdrukutest, kes häbitult mu karjääri kohta uurivad, et teada saada, milline on mu rahaline seis.»

Kui Ashley püüdis jonnihoogu taltsutada, ajas see meest muidugi veel rohkem närvi. «See, kui ma ütlen kellelegi, et ta on kullakaevaja ja raha peal väljas, ei tähenda, et mul oleks jonnihoog. Ma olen lihtsalt aus. Ma ei kavatsegi lasta sellel uusliberaalsel, Beyonce’i-feminismivähil endale pähe istuda, mis praegu ühiskonnas lokkab ning mis väidab, et mehed ei tohi isegi naisi konstruktiivset kritiseerida ja öelda välja, kui nad jama ajavad.»

Aastal 2013 läbi viidud Pew uuring näitas, et 42 protsenti naisi on kogenud kohtingusaitidel vestlusi, mis on tekitanud nendes ebamugavust või on neid ahistatud. Kui Ashley ja Connori vestlused Twitterisse jõudsid, avaldas Bumble ka omalt poolt seisukoha, mis oli adresseeritud Connorile.

«Kuni sina oma «kullakaevajatest hoorade» tekitatud hingehaavadest taastud, teeme meie omalt poolt tööd edasi. Me tahame, et naised kõikjal tunneksid, et nad tunneksid end nii era- kui tööelus jõustatuna. Me jätkame selle maailma ehitamist, kus sinusugused misogüünsed kitsarinnalised poisid tunnevad ajast maha jäänuna,» kirjutasid Bumble’i esindajad. Ning blokeerisid Connori, nii et ta ei saa enam nende rakendust kasutada.