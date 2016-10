Kümme igavate inimeste harjumust

Business Insider on teinud kokkuvõtte Quora kommentaarivoost, kus inimesed arutavad, mis on need asjad või tegevused, mis nende elus kõige igavamad on.

1. Igavate inimeste vestlused on tasakaalust väljas. Nad ei suuda leida head balanssi kaaslastega suhtlemisel – nad kas räägivad liiga palju ja kuulavad liiga vähe või vastupidi, kuulavad liiga palju ja räägivad liiga vähe.

2. Igavad inimesed ei saa aru, kas teiste jaoks on vestlus põnev. Nad ei suuda tõlgendada teiste inimeste kehakeelt ning tüütavad neid, kes püüavad selgelt märku anda, et pole vestlusest huvitatud.

3. Igavad inimesed ei suuda teisi naerma ajada. Huumor näitab sinu kognitiivset paindlikkust – võimet hinnata juhtumit või ideed eri vaatenurkadest. Igavatel inimestel see oskus puudub.

4. Igavad inimesed teevad pidevalt sama asja. Inimene, kes elab paikset elu ja ei käi kuskil, on igav. Igal nädala lõpul baaris istumine, selmet muuseumites, näitustel või kontsertidel käia, toob kaasa selle, et sul pole lõpuks millestki uuest ja huvitavast rääkida.

5. Igavad inimesed ei panusta vestlustesse midagi. Valjuhäälne igav inimene usub, et on kõige huvitavam inimene maamunal, vaikne igav inimene usub, et parim on vait olla, sest kes neid ikka kuulata tahaks. Need on inimesed, kes vastavad igale küsimusele: «Ma ei tea, võib-olla, nojah?»

6. Igavatel inimestel pole oma arvamust. Need, kes ei suuda iseseisvalt ja kriitiliselt mõelda, on igavad inimesed.

7. Igavad inimesed ei oska rääkida häid lugusid. Et teistes huvi tekitada, pead olema võimeline hästi lugusid jutustama. Sa pead sellest loost hoolima. Pead suutma hoolida ka teiste lugudest, mida sinuga jagatakse.

8. Igavad inimesed ei näe asju teiste vaatenurgast. Igavad inimesed ei ole tavaliselt võimelised asetama end teise inimese olukorda. Emotsionaalne intellekt on kõige alus.

9. Igavatel inimestel pole midagi uut lisada. Meie ajud on üles ehitatud nii, et me otsime pidevalt uudsust. Seega: kui sa ei paku vestluses midagi uut, on sinuga igav vestelda.

10. Igavad inimesed ei kaasa teisi vestlusse. See on seotud empaatiaga: kui sa ei saa aru, et keegi lähikondlastest on vestlusest välja jäetud, oled sa tõenäoliselt ise igav inimene.