Koosta oma numeroloogiline horoskoop: mida toob sulle oktoober?

Arvude sümboolikal põhinevat numeroloogiat kasutasid juba vanad egiptlased, kaldealased, hindud, hiinlased, kreeklased jpt rahvad.

Numeroloogia üks eesmärk on energia säilitamine. Inimene, kes alustab mingit tööd valimata selleks õiget ajamomenti, teeb valesid samme ja kaotab kasutult palju energiat. Numeroloogiat kasutades saame aga vältida halba ja korrata head.

Numeroloogia võimaldab minna väga detailseks ja iga inimene saab välja arvutada, milline isiklik aasta või isiklik kuu tal hetkel on ja teada saada, milliseid võimalusi ja valikuid see talle pakub.

Kui tahad teada, milline isiklik kuu on sulle oktoober, siis selle teadasaamiseks tuleb kõigepealt välja arvutada, milline isiklik aasta sul on.

Isiklikku aastat arvutatakse järgmiselt: liidetakse kokku oma sünnikuupäev, sünnikuu ja kalendriaasta.

Näide: isikule, kes on sündinud 5.02.1988 on aasta 2016 isiklik aasta 7.

5+0+2+2+0+1+6=16; 1+6=7.

Meisternumbreid 11 ja 22 kokku ei liideta, kui sinu põhinumbrites (hingenumber, elutee number, nimenumber) esineb mõni meisternumber.

Isiklikke kuid arvutatakse järgnevalt: isiklikule aastale liidetakse kalendrikuu.

Näide 5.02.1988 sündinu isiklik aasta 2016 on 7. Kui soovitakse teada, milline isiklik kuu on oktoober, siis liidetakse 7+1+0=8. Detsember on 7+1+2=10; 1+0=1

ISIKLIK KUU 1

Tuleb loota ainult endale. Reisid, töö- ja ärikontaktid ning ost-müük võivad olla väga kasulikud. See kuu soodustab julgust, täpsust ja vastutust nõudvate plaanide elluviimist. Kasuta oma originaalsust ja tegutse! Samas, kui olukord seda nõuab, oska ka loobuda.

ISIKLIK KUU 2

Ole äärmiselt ettevaatlik oma tegudes, kuna tulemused võivad olla täiesti ettearvamatud. Sisemine rahutus, kalduvus närvilisusele, suutmatus kontrollida oma emotsioone ja hingelise tasakaalu puudumine – kõik see võib olla paljude vigade põhjuseks: ebaõiged otsused, katkestused jne. Tuleb olla diplomaatiline, teha koostööd, säilitada eneseväärikus. Hoolitse oma tervise eest! Toeta rahu ja õiglust. See on «kivide kogumise» kuu.

ISIKLIK KUU 3

Üldiselt väga kasulik kuu. Võib tuua muutusi, mis on seotud professionaalse tegevuse või perekonnaasjadega. Pead teadma, mida tahad ja olema kindlam ning otsustusvõimelisem kui muidu. Ära unusta omakasupüüdmatust.

Tuleks lahendada finantsküsimusi, planeerida tulevikku, parandada töiseid kontakte ja isiklikke suhteid. Ole sõltumatu ja originaalne. Kasuta oma loovaid andeid. Otsi uusi tutvusi, võta osa ühiskondlikust tegevusest ja meelelahutuslikest üritustest.

Kasuta eneseväljenduseks oma loovaid andeid.

ISIKLIK KUU 4

Võtmesõna on töö. Raja oma tulevikule kindel vundament. Ole praktiline, pane tähele pisiasju, loo enda ümber korda ja süsteemsust. Püüa lõpetada kõik varem alustatud asjad. Võib teha kõike, kuid kindla tulevikuperspektiiviga. Soodne teha remonti ja kõike muud, mis muudab elu ilusamaks ja mugavamaks. Ära tee ebareaalseid tulevikuplaane!

ISIKLIK KUU 5

Ettevaatust – punane tuli! Hädavajalik on tugevdada valvsust ja usaldada kainet mõistust. Sel kuul võivad sind ähvardada kõikvõimalikud kaotused, õnnetusjuhtumid ja saatusepöörded. Ei tohi riskida millegagi. Rohkem kui kunagi varem pööra tähelepanu oma tervisele! Tuleb töötada viljakalt ja hoolitseda oma lähedaste eest.

Ette võib tulla palju muutusi. Uued huvid, inimesed, paigad, reisid. Ära käi vanu radu. Soodne tegeleda reklaamiga.

ISIKLIK KUU 6

See kuu nõuab sinult teadlikke pingutusi, sest tagajärjed sõltuvad vaid sinust endast. Plaanides võib ette tulla teatud raskusi, takistusi või seisakuid. Hoia sisemist tasakaalu, distsipliini ja rahu ning püüa üle olla ebameeldivatest situatsioonidest. Hoolitse oma tervise eest. Pööra tähelepanu kodule, perele. Tunneta oma kohustusi ja vastutust. Loo enda ümber ilu ja harmooniat. Ka hea muusika on omal kohal.

ISIKLIK KUU 7

See on mõtiskluste ja sisevaatluse kuu. Tuleb kuulata oma «sisemist häält», sest praegu aitab see teha sul õigeid otsuseid. Ole kannatlik ja praktiline. Ära räägi oma plaanidest liiga palju. Suurt rolli mängivad sõprussuhted. Soodsad on reisid puhkuseks ja õpinguteks. Kosutav on viibida looduses. Puhka ja omanda teadmisi müstikast, filosoofiast, religioonist, erinevatest teadustest. Seda, millega tegeled, tuleb arendada täiuseni, siis saadab kõiki sinu ettevõtmisi edu.

ISIKLIK KUU 8

Neil päevil võib korda saata suuri asju, kuid kõik peab olema hästi läbi mõeldud. Võid leida endas varjatud energiaallikaid ja sisemist magnetismi. Ole hea ja andestav. Abisaamiseks võid julgelt pöörduda kõrgemalseisvate isikute poole. Võib avaneda palju uusi võimalusi. Mõningad väljaminekud võivad tuua kasu, kuid kontrolli ja korralda eriti hoolega oma rahaasju, sest kui väljaminekud ületavad sissetulekuid, on kuri karjas pikaks ajaks.

ISIKLIK KUU 9

See kuu on tähtis ja võimalik, et sul tuleb ületada igasugu takistusi ja raskusi, mis on seotud eelnenud perioodiga. See on ka enesesalgamise kuu, arenda kannatlikkust. Teeni ja aita omakasupüüdmatult teisi, sest see toob ainult kasu. Tulevikuplaanides ole ettevaatlik! Vaatamata sellele, et konfliktsituatsioonidest, kaotustest, reeturlikkusest ja pettustest ilmselt puudu ei tule, mõistad sa aja jooksul selle kuu kasulikkust. Kuid omamoodi on see ka kõrgendatud aktiivsuse kuu. Tee kokkuvõtteid, kui see on vajalik, siis taasta mõranenud või katkesta mittevajalikud suhted. Soodne kuu igas mõttes suurpuhastuseks.

Pikemalt saad lugeda Kai Tamme raamatust «Numeroloogia. Leia oma õnne valem».

Numeroloogia. Leia oma õnne valem. / Kirjastus Tulp

