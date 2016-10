Alla 35-aastastel naistel on suurim oht ärevusele

Psühholoog soovitab: kuidas koostada iseenda «kasutusjuhend»

Paljud on lugenud või kuulnud metafoori, et enne tuleb täita enda tass ja siis saab alles teisele jagada või – lennukisõidu variandis – et enne tuleb endale hapnikumask pähe tõmmata, seejärel saad teisi aidata. Enesekehtestamine on tuntud ja sotsiaalselt soovitav sõna. Aga ometi on hea kasvatus ja viisakus oma töö nii hästi teinud, et reaalses elus me tihti ei julge isegi öelda, et me vett või hapnikku soovime.