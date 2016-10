Lugejate moeäpardused: õnnetus roosa topiga

Minu võib-olla, et suurim moeäpardus juhtus läinud kevadel, kui esimesed soojad kevadilmad Eestimaale jõudsid. Nimelt otsustasin ühel ilusal päikeselisel päeval kanda peenikeste õlapaeltega kaunist roosat toppi, mille alla panin ilusasti beežid rinnahoidjad ning mille peale kevadilma jaheduse vältimiseks õhulise kardigani.

Olin hommikust saati terve päeva tööl ning seejärel läksin uhkelt ja enesekindlalt kooli õhtust loengut kuulama. Mäletan, et olin rõõmsas tujus, kuna nägin sel päeval esimest korda üle poole aasta enda kursaõde, kes oli vahepeal Kreekas vahetusüliõpilane.

Igal juhul läksin rõõmsal sammul riidehoiu poole, võtsin ära enda salli ja mantli ning tundsin, et midagi on teistmoodi. Kuidagi liiga palju õhku saab mu rinnaesine. Vaatasin alla ning nägin, et minu roosa topi vasakpoolse paela õmblus oli lahti tulnud ning üks minu rindadest oli kõigile vaatamiseks. Õnneks midagi hullu ju polnud - beežid rinnahoidjad olid all. Aga siiski, inimesed, kes garderoobi lähedal tol hetkel olid, võisid minu äpardust näha. See selleks aga, et see juhtus enne kahetunnist loengut, pidin kiiresti leiutama viisi, mis minu topipaela kinni hoiaks, sest kardigan oli eest lahtine ning sellega enda katkist toppi varjata ei saanud.

Õnneks oli mul mantli külge ühendatud haaknõelaga helkur, mille julgelt käiku lasin ning paela pluusi külge tagasi monteerisin. Peagi läks aga see äpardus meelest ning nautisin järgmised mitu tundi muretult loengut edasi. Endal teadmine, mida kõigiga jagada ei soovinud.

