Lugejate moeäpardused: piinlik seik jõusaalis ja murdnud kontsaga saapad

Mäletan täpselt, et oli 2000. aasta talv. Olin ühel koolitusel, kus pärastlõunal olin ise koolitaja rollis. Jalas olid kõrge kontsaga Salamandri talvesaapad. Lõunal käies ja lumes sumbates tuli üks konts alt ära. Mõtlesin, et mida teha. Õhtul peale koolituse lõppu pidin kohe sõitma Tartusse. Õnneks töötas kümne minuti tee kaugusel sõbranna ja temaga on üks jalanumber. Komberdasin kuidagi ta tööjuurde. Sain sõbrannalt saapad laenuks ja seejärel kiirustasin enda koju teiste saabaste järgi. Viisin sõbrannale tööjuurde tema saapad tagasi. Õnneks veidi enne koolitaja rolli asumist jõudsin tagasi.

Minu lugu juhtus mitmeid aastaid tagasi jõusaalis. Olin end valmis sättinud treeningmasinale ja tegin hoogsalt trenni. Taamal nurgas seisid kaks lihastes musklipommi (mingid treenerid ilmselt, kes ootasid oma treeninggruppi trenni) ja nad jõllitasid mind pidevalt. Ma polnud tavaliselt harjunud, et mehed mind üldse vaatavad ja hakkasin lõpuks ise ka huvi tundma, miks nad mind jõllitavad. Siis langes mu pilk kaenlaalustele ja see siis oligi see, mida noormehed jõllitasid. Mu kaenla all oli korralik puhmas, mitte ajamata karvadest, vaid musta värvi kampsunist, mis ebemeid eraldas ja mis mulle kaenla alla kleepusid. Sel hetkel oli tõesti piinlik ja kadusin sealt nii ruttu kui sain. Edaspidi tegin trenni vaid kodus.

