Donald Trump naiste ahistamisest: kui sa oled staar, lasevad nad sul seda teha

Videos vestleb Donald Trump telesaate «Access of Hollywood» juhi Billy Bushiga bussis, mille küljele on kirjutatud sama telesaate nimi. Videos oldi parajasti teel seebiseriaali «Days of our lives» võtteplatsile, milles Trumpil oli kõrvalosa.

«Ma tegin talle lähenemiskatse ja kukkusin läbi. Ma tunnistan seda,» ütleb Trump videos. Pole selge, millal kõnealune sündmus aset leidis. «Vau!» ütles keegi teine. «Ma proovisin teda k***ida. Ta oli abielus,» ütles Trump ja lisas, «Ma tegin talle väga intensiivse lähenemiskatse. Muide, ma viisin teda mööblit ostma. Ta tahtis mööblit osta. Ma ütlesin: «Ma näitan sulle, kus neil on head mööblit.»»

«Ma lendasin talle peale nagu l*ta, kuid ma ei saanud talle ligi. Ja ta oli abielus.» kirjeldas Trump. «Ja siis ma nägin teda ootamatult hiljem ja tal on nüüd suured võltsrinnad ja kõik. Ta on oma välimust täielikult muutnud.»

Siis võib helist järeldada, et Bush ja Trump märkavad näitleja Arianne Zuckerit, kes on valmis neid seebiooperi võtteplatsile juhatama. «Su tüdruk on kuum nagu ****, lillas.» ütleb Bush, nüüdseks NBC «Today» saatejuht. «Vau!» ütleb Trump. «Vau.»

«Ma pean mõningaid Tic Tace tarvitama juhuks, kui ma teda suudlema hakkan.» ütleb Trump. «Tead, mind automaatselt tõmbavad ilusad (naised) – ma lihtsalt hakkan neid suudlema. See on nagu magnet. Lihtsalt suudle. Ma isegi ei oota. Ja kui sa oled staar, lasevad nad sul seda teha. Sa võid teha mida iganes.» «Mida iganes sa soovid,» ütleb teine hääl, mis kuulub ilmselt Bushile. «Haara neid v****st. Sa võid teha mida iganes,» ütleb Trump, mille peale Bush naerab.

Trump kommenteeris salvestust: «Ma ütlesin seda, ma eksisin ja ma vabandan.» Ühtlasi ütles ta ka, et see paljastus hajutab tähelepanu palju olulisematelt teemadelt. Ta lisas, et Bill Clinton ja Hillary Clinton on palju hullemaid asju teinud. Ta süüdistas Billi naiste ahistamises ja Hillaryt oma mehe ohvrite kiusamises, ründamises, häbistamises ja hirmutamises.