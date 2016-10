Enamik toitumisspetsialiste soovitavad süüa kolmekümne minuti jooksul pärast trenni. Treeningu ajal kulutad sa energiat ja keha vajab pärast seda uuesti «tankimist», eriti süsivesikute ja valgu näol. Süüa on tarvis selleks, et taastada energiavaru ja aidata parandada lihastesse tekkinud mikrokahjustused.

Mis juhtub, kui sa pärast trenni ei söö?

Mõned inimesed tunnevad ennast väsinuna ja kergelt segaduses, sest pärast trenni on veresuhkur väga madala. Teiseks on palju suurem oht vigastuste tekkeks. Inimesed ei tea, et sööki on vaja selleks, et parandada trenni käigus tekkinud mikrovigastusi lihastes. Eriti oluline on korralik toitumine pärast jõutreeningut. Selliste väikeste lihaskahjustuste või lihasrebendite paranemisel toitainete abiga ongi oluline roll lihase kasvatamisel, vastasel korral võid sa järgmine kord lihast veel rohkem kahjustada.

Toit sisaldab elektrolüüte – mineraale, mida meie keha vajab, et lihased ja närvid hästi toimiksid. Väga oluline on pärast higist treeningut taastada kaltsiumi ja soolade normaalse taseme kehas. Kui sa tavaliselt lähed trenni tehes väga higiseks, jooksed pikka maad või teed trenni kuuma ilmaga, siis higistad sa tõenäoliselt rohkem kui muidu. Sellisel juhul tuleks kohe pärast seda vett juua ja süüa, sest veepuudus ja madal veresuhkur võivad viia isegi peapöörituse ja minestamiseni.

Trenni ja toitumise ABC

Oletame, et mõnikord juhtub, et sul ei ole aega kohe pärast trenni süüa, siis sellest ei ole midagi, aga see ei saa saada harjumuseks. Jäta meelde, et ükskõik, mis olukorras võiks sul vähemalt veepudel lähedal olla, sest veevarude taastamine on kõige olulisem. Pealegi, tahad sa ju trenniga häid tulemusi saavutada nii, et ära lase halval toitumisel oma eesmärkide täitumist takistada.