Lugejate moeäpardused: õppejõud leidis maast mu rinnahoidja paela

See lugu juhtus kaua aega tagasi, kui ma veel noor meditsiiniõeks õppiv üliõpilane olin. Parajasti olin oma rühmakaaslastega praktikumis ergonoomikat õppimas. See on selline inimese liigutamise tehnika õppimine, mis säästab liigutajat (õde) ja on patsiendile kõige mugavam. Õigete tegevuste õppimine tähendab parajat rahmeldamist ja mitmesuguseid erinevaid liigutusi ning harjutusi.

Mul on kogu aeg olnud probleeme rinnahoidja õlapaeltega. Vahel, üliharva leian endale mõne normaalse rinnahoidja, mille õlapaelad gravitatsiooni mõjul kohe alla ei hakka vajuma. Igatahes, tol saatuslikul päeval oli mul valge õenduse üliõpilase kitli all punane rinnahoidja. Harjutusi oli ka väga palju selgeks õppida ja võimatu on kogu aeg alla vajuvat rinnahoidja paela jälle üles lükata. Ühel hetkel juhtus nii, et tundsin, et rinnahoidja pael tuli üldse lahti. Ups! Mõtlesin, et vaheajani pole palju jäänud, teen mõned liigutused lõpuni ära ja siis jooksen WCsse ennast kohendama.

Hiljaks jäin. Just sel hetkel, kui mul oli vaja oma rühmakaaslastega õppejõule oma harjutust demonstreerida, juhtus nii, et juhendav õppejõud märkas maas midagi ja tõstis põrandalt midagi üles. See oli minu punase rinnahoidja äratulnud pael! Ta muigas ja küsis: «Ei tea, kelle oma see on?» Läksin näost tulipunaseks, piiksatasin, et minu oma, võtsin õppejõu käest äratulnud rinnahoidja paela ja toppisin selle närviliselt oma kitlitaskusse, jätkates kohmetult harjutuse demonstreerimist.

Tegelikult on mul rinnahoidjatega alalõpmata mingi lugu. Iga kord, mil ostan punase rinnahoidja, siis nagu Murphy seadus, jooksevad paelad pidevalt õlgasid mööda alla. Aja möödudes olen kogemusest õppinud ja asetan nüüd rinnahoidja paelad lihtsalt selja tagant risti, vältimaks nende allavajumist.

***

