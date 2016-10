Ilu-lounge: moodne õhtumeik looduskosmeetika abil

Tihtipeale olen kuulnud väidet, et looduskosmeetikaga ei saa teha tugevat õhtumeiki, sest seal ei ole nii katvaid jumestuskreeme ja erksaid värve. Tahan selle väite kummutada, sest kosmeetikatööstus on nii palju edasi arenenud, et praegu suudetakse ka looduslikest toimeainetest need kõige tugevamad pigmendid välja tuua. Lisaks sellele on need tooted ka nahasõbralikud. Kes igapäevaselt peab end meikima sellel on ju kindlasti oluline nahale kanda ainult kvaliteetseid meigitooteid.