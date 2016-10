Millest rääkida esimesel kohtingul?

1. Rääkige reisimisest, mitte filmidest

Huvitaval kombel leidsid teadlased, et vähem kui üheksa protsenti paaridest tahtsid uuesti kohtuda, kui esimesel kohtingul vesteldi filmidest. Reisimisest rääkides olid paarid valmis uuesti kohtuma 18 protsenti juhtudest. Teadlased põhjendasid seda sellega, et reisimisest rääkides on inimesed tavaliselt positiivselt meelestatud ja vestluspartner tundub seetõttu kohe atraktiivsem, travelandleisure.com.

2. Ei loe millest te räägite, vaid kuidas te räägite

Oluline on teist inimest kuulata, siis lühidalt vastata ja omalt poolt pall jälle nende väravasse lükata. Vestlus peab olema tasakaalus, üks inimene ei tohiks kogu vestlust domineerida.

3. Jaga vestluskaaslasega mõni saladus

Emotsionaalne ja personaalne informatsioon, mida vahetatakse esimese kohtingu ajal, tekitab tugeva sideme kahe vestleja vahel. Kuskil tunni aja jooksul peab jätma tugeva mulje, mis näiteks sõprussuhete puhul võtab aega nädalaid, kuid või isegi aastaid. Dialoogi intensiivsus määrab ära, kui lähedaseks on võimalik väga lühikese aja jooksul saada.

4. Pigem vastuoluline, kui igav jututeema

Kui sul midagi paremat pähe ei tule, siis alati kütavad kirgi abordi- ja suguhaiguste teemad. Esimene kohting ei tähenda seda, et peab ainult valitud asjadest rääkima. Sunni inimest rääkima millestki põnevast, sest ilm ja see, kui palju õdesid või vendi tal on, see ei ole huvitav. Küsi parem, milline oli ta viimane lahkuminek. Kas sa oled kunagi kellegi südame murdnud? Mis sa arvad abordist? Need küsimused on huvitavad ja teadlaste sõnul kiitsid katses osalejad selle heaks, et inimestel oli võimalus rääkida väga erinevatest teemadest, mis neid kuidagi puudutasid või mõjutasid.