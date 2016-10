Viis asja, mida sa pead oma aluspesu kohta teadma

Siin on viis asja, mida sa võiksid aluspesu kohta teada, vahendab Huffngton Post.

1. Trenni jaoks vali sobiv aluspesu

See on väljaminek, aga tervise nimel võiks endale osta paari spetsiaalselt trenniks mõeldud pesu. Infektsiooni vältimiseks ei tohiks pitspesuga otse kontorist trenni minna. Kõige parem variant on lükra või puuvill, mis lasevad intiimpiirkonnal hingata. Teiseks soovitatakse stringide asemel tavalist aluspesu, mis ei soodusta nii palju bakterite levikut ühest intiimpiirkonna osast teise.

2. Ööseks on mõistlik aluspesust loobuda

Bakterid levivad kõige paremini soojas, pimedas ja märjas, siis on soovitatav ööseks intiimpiirkonnale hingamisruumi anda.

3. Päeval kanna alati aluspesu

Esiteks, kui sa kannad teksasid ja sul ei ole aluspesu all, siis kahe jala vahel olev õmbluskoht suruks ja hõõrduks pidevalt vastu intiimpiirkonda. Teiseks, näiteks kleiti või seelikut kandes ei ole aluspesu puudumisel midagi, mis vagiinast välja tulevat vedeliku endasse imeks.

4. Su stringid võivad tekitada infektsiooni ja nahaärritust

Oluline on meelde jätta, et WC-s käies tuleb alati paberiga pühkida ettepoolt tahapoole, sest vastupidi tehes tood sa bakterid pärakupiirkonnast vagiina lähedusse ja see võib põhjustada infektsiooni.

Stringide puhul on oht põhimõtteliselt sama, sest peenike riideriba võimaldab bakterite edukalt ühest kohast teise liikuda. Kui sul praegu ei ole infektsiooni, siis tõenäoliselt stringid sind ei ohusta, aga probleemide korral võivad stringid olla nende põhjustajaks.

5. Soovitav on kanda puuvillast pesu

Puuvill laseb õhku läbi, aga on samal ajal hästi imav materjal. Siid hoiab tegelikult niiskust lõksus, mis on ideaalne elupaik bakteritele. Isegi, kui su siidaluspesu hargivahe on tehtud puuvillast, siis see ei ole ikkagi kõige parem variant. Järelikult on kõige tervislikumad ja ohutumad vanaemade mitte kõige veetlevama välimusega aluspesu.