Isiklikust kogemusest: miks mina astroloogiasse usun?

Lasin teha endale sünnikaardi. Mäletan selgelt seda esimest seanssi (kestis u kaks tundi), sest emotsioone oli nii palju. Ma muudkui ahhetasin, hoidsin peast kinni, katsin suu kätega, ahmisin õhku, naersin ja tundsin, kuidas keha läbisid külmavärinad....

Kuidas saab astroloogia nii täppi minna?

Tundub nii sürr, et keegi vaatab spetsiaalsest programmist mu sünniaja järgi mingeid planeete ja seise ning siis räägib minust nii nagu tunneks mind läbi ja lõhki. Uskumatu! Täiesti külmavärinaid tekitav, sest nii palju läks täppi.

Sealt oli täpselt näha, et minu ülesanne, anne ja eesmärk siin elus on kirjutamine. Lisaks oli seal veel mõned nüansid, millega võiksin tegeleda, sest need toidavad mu hinge, südant ja missiooni. Täpselt oli näha, kus ma kohtusin oma armsamaga, mis tähtkujust inimene oli lapsepõlves mulle väga lähedane ning millised on mu suurimad väljakutsed elus. Tean, et astroloogias saab vaadata ka, «kus on mu raha», kuid seda mina teinud ei ole.

Sünnikaardi tegemine andis mulle tugeva kindlustunde, kuhu suunas ja millal liikuda. Viimase kahe aasta jooksul olen teinud seansi just enne oma sünnipäeva, et näha, kuidas aasta tuleb ning mis fookuseks on. Eelmisel aastal põrutasin sünnipäeva ajaks lausa Londonisse, sest siis tulid oluliselt paremad seisud. Korra-kaks olen teinud ka niisama seanssi, et uurida - mis toimub!? Seda eriti just neil perioodidel, kui elus on väga suured muutused, kreisid situatsioonid ja peadpööritavad nüansid. Alati on astroloog seda ka mu kaardilt näinud ning tema ei jaoks ei tule miski üllatusena...

Ka oma blogi avalikustasin ma väga teadlikult just 3. oktoobril kell 13:10. Siis sai see õige toetuse kaasa ning loodetavasti läheb sel hästi, teenides oma eesmärki parimal moel. 3. oktoober oli üldse minu jaoks astroloogiliselt äärmiselt oluline päev, kuid sellest, mida ma veel sel päeval korda saatsin, räägin mõnel teisel korral

Üldiselt ma teadvustan, et «kõik pole kuld, mis hiilgab» ning eks astroloogiatki saab tõlgendada mitmel moel, mistõttu tasub igasse asja suhtuda mõistliku kriitikaga, aga «kus suitsu, seal tuld», meeldib mulle öelda. Mõelge, kogege, otsustage ise.