Kodumaise ehtebrändi Monquér uusimas ehtekollektsioonis on õhupallide kergust ja värvi

Monquér usub, et universumis on kõik omavahel seotud ning nende eesmärk on tabada seoseid ja ilusaid hetki, mis ei ole nii ilmsed ja koheselt märgatavad. »Me ei näe asju kunagi täpselt sellisena nagu nad on, vaid kohandame ja kujundame looduses leiduvat meile omase moega. Siduda omavahel õhupallide kergus ning maailma üks kõvemaid metalle titaanium – tõeline väljakutse ja rõõm,» lisab Monquér’i disainer Kateryna Pishon.

Titanium Balloons / Oliver Moosus ja Jana Anhalt

Ehtesarjas «Titanuim Balloons» on kivide asemel kasutatud titaaniumi. Kuna tegu on maailma ühe kõvema metalliga, siis õige vormi andmine võttis aega rohkem kui neli kuud. Õhupallide naturaalne erk värv ja sära on saavutatud anodeerimise abil. Kollektsioonis on esindatud erineva kuju ja suurusega kõrvarõngad, sõrmused, pross ning kaelakee, mille disain järgib Monquér’i käekirja puhtaid ja selgeid jooni.

Monquér on alates 2012. aastast tegutsev kodumaine ehtebränd, mille loomingut iseloomustab ruumilisus ning puhtad vormid. Mõeldes läbi iga väiksemagi detaili, ei ole loodud ehetes midagi üleliigset. Disainer Kateryna Pishon on ehteid disainides ja materjale valides pidanud silmas eelkõige kvaliteeti. Ehted on valmistatud hõbedast, mis kaetakse valge või musta roodiumi või 14K kullaga. Samuti lisavad ehetele omapära erinevad poolvääriskivid ning mere- ja mageveepärlid, mille päritolu ja kvaliteet on teada ning kontrollitud.

Monquér'i stuudio asub aadressil Villardi 24. Brändi tegemistega saab olla kursis Monquér'i Facebookis ning Instagrami konto vahendusel.