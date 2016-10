Viis asja, mida rikkad inimesed ei tee

Maailmas on 145 naissoost miljardäri

1995. aastal oli maailmas kõigest 22 naist, keda sai nimetada miljardärideks. Tänaseks on jõukate naiste hulk kasvanud ja naissoost miljardäre on kokku 145.

Kaheksa asja, mida edukad inimesed teevad hommikul enne kella kaheksat

Nendest asjadest on kasu kõigile, isegi siis, kui sa ei ole hommikuinimene ja ei tõuse enne kella kaheksat.

Nelja eduka ja riskialti naise ühised jooned

Tavaliselt öeldakse, et naiste jaoks on riskimine pigem vastumeelne. Hiljuti tehtud uuringus selgus, et mehed ei võta naistest rohkem riske või vähemalt mitte rohkem edukaid riske. Vaatame lähemalt nelja naist, kes on edukad just seetõttu, et nad ei ole kartnud võtta riske.

Mida edukad naised iga päev teevad?

Elus on mõned asjad – andekus, vedamine –, mida me ise ei saa valida. Aga edukus on üks neist asjadest, mida igaüks saab ise mõjutada.

Kuidas saavad vanemad oma laste edule kaasa aidata?

Andy ja Jamie Murray on Suurbritannias tuntud edukate tennisistidena. Nende ema, Judy Murray, kes varem oli ka poiste treener, jagab nõuandeid, kuidas lapsevanemad saavad oma võsukeste edule kaasa aidata.

23 üllatavat asja, mis mõjutavad sinu edukust

Teadlased on kindlaks teinud, et see, kui edukas inimene on, võib sõltuda üsna mitmest asjast. Kusjuures, sa ise ei pruugi selle pealegi tulla, et mõni näiliselt tähtsusetu asi võib määrata sinu edukuse.