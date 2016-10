Meestele: kuidas hoida oma naist õnnelikuna?

Dr John Gray on koostöös Match.com-iga pannud kokku näpunäited, mis aitavad meestel paremini naisi mõista.

1. Empaatiavõime

Kuigi naine võib olla õnnelik, et üritad igal võimalikul viisil tema muredele lahendust leida, teeb naist veel õnnelikumaks, kui mees suudab tema tunnetega suhestuda enne lahenduse otsimist. Ära mõtle lahendusi välja samal hetkel, kui ta oma muredest räägib. Lihtsalt kuula.

2. Väikesed kingitused

Naistele meeldivad märgid sellest, et nad on olulised. See ei pea olema midagi suurt ja kallist. Lilled ilma mingi põhjuseta või tema lemmikmaius on piisav, et teha tema päev paremaks.

3. Komplimendid

Naistele on komplimendid liikumapanevaks jõuks. Kui naist iga päev kiita on ta suul vaid naeratus. Kuigi naistele meeldib, kui nende välimust hinnatakse, meeldib neile rohkem, kui tehakse kompliment tema huumorimeele ja enesekindluse kohta.

4. Väikesed teened

Kui tead, et naisel on tööl olnud raske päev, võta söögitegemine oma õlule. Niida muru, kui sa tead, et naine on selle töö edasi lükanud. Need pisiasjad teevad naise meele heaks ning näitavad talle, et sa tahad teda õnnelikuks teha.

5. Puudutused

Naistele meeldib, kui mees päeva lõpus leevendab stressi, masseerides tema jalgu, selga ja kaela. Mehi aga erutab füüsiline puudutus. Naine on õnnelik, kui mees suudab end sel hetkel tagasi hoida.

6. Austa tema siseringi

Naised on loomu poolest väga pere- ja sõpradekesksed. Kui mees suudab võtta aja maha, et rohkem naise pere ja sõpradega tutvust teha, oskab naine seda väärtustada. Sa ei pea kõigiga sõbraks saama, lihtsalt mõistma, miks naine hindab oma sõpru nii kõrgelt.