Kuidas saada aru, et partner valetab?

Kui sa tead, kuidas valetamist tuvastada, siis on sul juba lihtsam edasi mõelda ja tegutseda, vahendab Bustle. Siin on mõned nipid, kuidas teada, kas su partner valetab sulle.

Ole tähelepanelik ebakõlade suhtes

Valetajate jutus on tihti ebakõla. Nad räägivad ühest asjast ja siis teisest ning vahepeal läheb midagi sassi, mida nad üritavad kolmanda asjaga välja vabandada. See kõik on väga kahtlane ja sa võiksid olla ettevaatlik.

Usalda oma kõhutunnet

Kõhutunnet ja paranoiat on väga kerge segamini ajada, aga sa pead jõudma selgusele, kas ta jutt on tõesti kahtlane või mõtled asju üle.

Pane tähele, millal te kohtute ja millal ta ei «saa» sinuga kohtuda

Näiteks, kui su partner ei taha sinuga tihti või mitte kunagi nädalavahetusi veeta, siis võib olla, et tal on kuskil keegi teine, kellega ta oma aega veedab.

Jälgi ta kehakeelt

Jälgi, kas ta läheb su küsimuste peale pingesse või puudutab oma nina, mis on märk valetamisest või ei suuda ta nihelemist lõpetada, kuigi ta on tegelikult rahulik inimene. Pane neid asju tähele, kui ta sulle mõnda lugu räägib.

Jälgi, kas ta räägib liiga palju või liiga vähe detaile

Mõlemad variandid võivad tähendada seda, et ta valetab. Kui ta annab väga lühikese ülevaate oma tegevustest, detailidesse laskumata, siis see võib tähendada, et ta on närvis ja valetab.

Jälgi, kas ta muutub kaitsvaks

Küsi ta käest küsimusi ja kui ta tõmbab oma vastustega kaitsepositsiooni, siis see tähendab seda, et ta on mures vahelejäämise pärast ja reageerib üle sellises situatsioonis, kus ta muidu jääks rahulikuks.

Jälgi silmsidet

Vestluspartner, kes ei suuda sulle otsa vaadata, on kindlasti kahtlane. Kui ta silmad kipuvad rändama või ta pöörab sulle isegi selja, et mitte sulle otsa vaadata, siis see võib olla märk sellest, et tal on midagi varjata.

Pane tähele, kui kiirelt või aeglaselt ta räägib

See on huvitav, et valetaja võib juttu alustada üsna aeglaselt, et n-ö kanda kinnitada ja seejärel hakkab ta järsku kiiresti rääkima, et oma vale muuhulgas välja rääkida, aga kiirelt ja suurema tähelepanuta.

Valetajad võivad küsimustest mööda põigata

Oletame, et sa küsid temalt midagi ja ta vastab sulle ühe kiire lausega, et ta ei tea ja siis liigub juba järgmise teema juurde. See on väga kaval trikk, kuidas oma tegemisi varjata.

Vaata hoolega, kas ta käitumine ja emotsioonid lähevad kokku

Näiteks, kui kaaslane räägib rahulikult, aga taob sõrmi tugevalt vastu lauda, siis see tähendab, et rahulikkus on ainult näiline, seesmiselt ta ilmselt põleb vihast.

Vaata, kas ta on rahulolev

Kerge naeratus võib olla märk enesega rahulolust ja seesmisest rõõmust, et tal õnnestus rääkida oma lugu nii, et sa «ei saanud» aru, et ta valetas.