11 ärritavat asja, mida me kõik teeme

Marin vaevleb PMS-is: kahju teist, kallid mehed, et fuuriaid taluma peate!

Kõik on ilmselt märganud, et vahel on naised eriti turtsakad, kraaklemishoos ja õrnahingelised. Kui enamjaolt on needsamad naised tsikid nunnud nagu kiisupallid ja magusad kui vahukommid, on sellel füürerlusel lihtne põhjus. Saage tuttavaks – on suur tõenäosus, et selle põhjuseks on PMS ehk premenstruaalne sündroom. Ilustamata tunnistan, et olen sel päevade eelsel ajal täiesti võimatu, aga mitte ainult mina. Ainsana selle kõikuvate hormoonide virvarri juures lohutab toores tõsiasi, et järgmiseks päevaks on see jõledus läbi. See ei ole meile mugav aeg, vahel unistan, et selleks puhuks oleks seadusega ette nähtud tervisepäev või midagi sarnast, ikka ühiskonna parema sisekliima ja vaimse tervise huvides.