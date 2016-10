Kuidas sügisel kaalu kaotada?

Ainult paari lihtsa nipiga on võimalik mõned lisakilod kiirelt kaotada, vahendab PureWow.

Vaheta pasta suvikõrvitsa vastu

Tundub kahtlane, aga tegelikult saab makaronid ideaalselt suvikõrvitsast tõmmatud ribadega asendada. Suvikõrvits on maitsev ja asendab ideaalselt pastarolli toidus ja sisaldab palju vähem kaloreid.

Mine välja sügisilma nautima

Mine jookse, kõnni või matka looduses. Sügis on nii värviline ja ilus aeg väljas olemiseks ning kerge liikumine kiirendab seedimist ja põletab kaloreid.

Söö hooajalisi supertoite

Kui sul on vähegi võimalus, siis hoidu töödeldud toitudest ja osta kõrvitsat, maguskartulit, Brüsseli kapsast, pirne ja lillkapsast. Need on kõige paremad hooajalised köögiviljad, mis annavad vähe kaloreid, aga sisaldavad palju vitamiine ja toitaineid.

Korja õunu

Õunte korjamise juures on kaks head asja. Esiteks on õunad maitsvad ja tervislikud ja teiseks, kui sa neid ise korjad, siis see on kerge treeningu eest.

Riisu lehti

Lehtede riisumine on suurepärane trenn, mida sa saad teha värskes õhus ja lisaks saad aia kenasti puhtas.