Meestele: kuidas vananeda tervislikult

Me kõik jääme vanaks, see on fakt. Kuid kuidas vananeda nii, et tervis püsiks korras? Meie jaoks on vajalik täisväärtuslik elu ning selleks on Canoe.com pannud just meestele kokku viis nõuannet, mida järgides on võimalik vananeda nii, et vanusenumber ei mängiks tervise seisukohalt suurt rolli.