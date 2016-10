Viis näpunäidet parema une saavutamiseks

1. Magamistuba on sinu akude, mitte telefoni laadimiseks.

Liigne tehnoloogia magamistoas tekitab inimese peas seotust tegevuse, mitte lõõgastumisega. Dr Philip Gehrman on arvamusel, et inimese aju peaks seostama voodit ainult unega. Kui aga telefon täidab äratuskella rolli, siis on targem sisse lülitada hääletu režiim.

2. Ürita maha jahtuda.

Sinu jaoks on liiga palav, kuid tema jaoks on alati liiga külm. Kuna ta arvatavasti magab mitme teki all, siis pole probleemiks teha aken veidikeseks lahti. Külmem kehatemperatuur soodustab sügavamat und.

3. Osta sobiv madrats.

Uuringud näitavad, et 47 protsenti küsitletutest kaotavad vähemalt kolm tundi oma uneajast nädalas, sest nende partnerid norskavad, visklevad või istuvad unetuna voodis. Kui partneri unetus ei lase sul korralikult välja puhata, siis tuleks investeerida suuremale voodile.

4. Maga küljel.

Kui su partner tahab kaisutada, siis ei pea oma uneaega ohverdama. Lama külg tema pool, ning võta ta kaissu. See rahuldab tema vajadust läheduse järele ja sinu vajadust rahulikule unele. Uneeksperdi Jodi Fidleri sõnul on poosil ka omad plussid. Nimelt tõstab see teie suhte intiimsust.

5. Vaheta digitaalne kell seieritega kella vastu.

Digitaalne kell, mis eredalt kellaaega kiirgab, võib öösel muutuda segavaks faktoriks. Vaadates kella, muutud sa närviliseks ning uni kaugeneb. Seega on targem osta vanamoodne seieritega kell, sest siis pole öösel näha, mis kell parasjagu on.