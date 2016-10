USAs esitati vanemale pärast sünnitust lapse süles hoidmise eest arve

USAs on haiglas sünnitamine teatavasti tasuline ja haiglaarve saamises pole iseenesest midagi imelikku. Küll aga olid noored lapsevanemad, kes foto arvest Redditisse postitasid, väga üllatunud, kui nägid, et peale keisrilõike, imetamisnõustaja ja teiste tavaliste teenuste oli arvele lisatud ka «nahakontakt pärast keisrilõiget». Lapse sülle võtmise eest küsiti vanematelt 39,35 dollarit, edastab Distractify.

«Keisrilõike ajal küsis õde mu naiselt, kas ta tahab pärast beebi sündi lapse nahakontaktiks sülle võtta,» kirjutas mees pildi kommentaariks. «Igaüks ütleks selle peale jah. Täna märkasime seda just arvel. Õde lasi mul last hoida naise kaelal/rinnal. Ma isegi laenasin kaamerat, et meist mõned pildid teha. Kõik, kes asjasse puutusid, olid väga toredad ja see oli meile positiivne kogemus. Seda aga arvel nähes saime mõnusasti kõkutada.»

Kuigi noor isa ei olnud haigla peale pahane, ärritusid teised inimesed, kes sotsiaalmeedias ringlevat fotot nägid. Vähem kui 24 tunniga vaadati fotot arvest koguni kolm miljonit korda.

Õnneks selgitab üks teine Redditi kasutaja, miks on selline «teenus» tasuline: «Sünnitusõena võin seda mingil määral selgitada. Ma ei teadnud, et haiglad selle eest raha võtavad, kuid selleks, et vanemad saaks operatsioonisaalis lapse rinnale võtta, on vaja üht lisatöötajat, kes beebit jälgiks. Varem viidi beebid sünnituselt otse lastetuppa, kui oli kindel, et lapsega on kõik korras. Nahakontakt operatsioonisaalis on uus asi ja selleks peab juures olema üks lisaarst, kes jälgib, et lapsega oleks kõik korras.»