Kuus põhjust, miks magada paljalt

1. Sulle võib su partner rohkem meeldida.

2014. aasta Briti uuring tuvastas, et 57 protsenti alastimagajatest on suhtes õnnelikumad. Seda on üheksa protsenti rohkem kui ööriiete kandjatel, vahendab Newser.

2. Väiksem oht diabeedile.

Inimkehas on nn pruunid rasvad (head rasvad), mis vähendavad diabeediohtu, kontrollides kehas insuliinitaset. 2014. aastal ilmunud uuring tõestas, et inimestel, kelle kehatemperatuur oli öösel madalam, tekkis kehas topeltkogus pruuni rasva. Seega on targem magada ilma riieteta, et alandada keha öist temperatuuri.

3. See on parem sinu tervisele.

Dr Jennifer Landa sõnul tekib soojas keskkonnas tupepiirkonnas liiga palju baktereid. Et vältida infektsiooni, on parem lasta piirkonnal tuulduda.

4. Seda tegid meie esivanemad.

Neuroloog Rachel Salas ütles oma intervjuus Wall Street Journalile, et koopainimesed magasid paljalt. Seda küll osalt kaitseks röövloomade eest, kuid instinktiks saanud komme võib ka tänapäeval tagada rahulikuma une.

5. Alasti magamine on immuunsüsteemile parem.

Puutudes kokku alasti kehaga, väheneb meie kehas stressitekitava hormooni kortisooli hulk. Sama hormoon on seotud ka immuunsüsteemi nõrgenemisega. Nahk-naha kontakt aitab samuti kaasa vererõhu kontrolli all hoidmisele ja paranemisele.

6. Kehatemperatuur mõjutab und.

Aastal 2004 tehtud uuring tõestas, et «normaalse une» jaoks on vaja saavutada madalam kehatemperatuur. «Unetutega tehtud uuring näitas, et neil on võrreldes tervete täiskasvanutega järjepidevalt enne magamajäämist kõrgem kehatemperatuur,» lisas üks uuringu tegijaist.