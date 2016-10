Kümme moodust, kuidas teha kaaslane õnnelikuks

Siin on väikesed asjad, mis ei maksa palju raha ja aega, aga panevad su kaaslase tundma, et teda armastatakse ja temast hoolitakse, vahendab Female First.

Tee oma kaaslase tass teed. Pärast rasket tööpäeva ei ole mitte midagi paremat kui üks tassike teed, mis rahustab ja maandab päeva jooksul tekkinud pinged.

Tee talle süüa. Söögitegemine on paljude arvates väga romantiline ja lisaks annab see võimaluse sellel, kes tavaliselt süüa teeb, lõõgastuda ja näiteks raamatut lugeda samal ajal, kui sa köögis süüa valmistad.

Korista kodu ära. Kui sa oled tavaliselt see, kes koristamisest kõrvale hiilib, siis võiksid oma kaaslast üllatada ja kodu korda teha. Su partner kindlasti hindab seda, et ta saab tulla koju ja selle asemel, et kohe koristama asuda, saab ta rahulikult puhata.

Osta väike kingitus. Lemmikšokolaad või hea raamat teevad alati tuju paremaks. See ei pea palju maksma, aga see näitab, et sa oled oma kaaslase peale päeval teiste tegemiste kõrvalt mõelnud.

Saada talle sõnum või e-kiri. Väike armas sõnum võib päeva palju paremaks muuta. Kirjuta näiteks, et sa igatsed teda, armastad teda või lihtsalt mõtled tema peale. Võid viidata ka mingile sündmusele nädala lõpus, kuhu te mõlemad lähete, et oleks, mida oodata.

Telli toit koju. See on väga lihtne viis, kuidas kerge vaevaga mõnusalt diivanil head toitu süüa ja kaisutada. Eriti pärast pikka tööpäeva ei viitsi alati suurt rooga valmistama hakata.

Pidage tähtpäevi. Väike tähistamine hea söögi ja joogiga tekitab romantilise tunde, mis kandub edasi ka magamistuppa.

Kujunda vannituba lõõgastavaks spaaks . Täida vann vahuse veega ja aseta vannituppa küünlaid, mis loovad rahuliku meeleolu nii, et su kaaslane saab lõõgastuda ega pea argmuredele mõtlema.

Tee talle kompliment. Ära kunagi võta oma partneri olemasolu iseenesest mõistetavana. Ütle talle, et sa hoolid temast ja sa arvad, et ta on sinu jaoks parim inimene maailmas.

Ole magamistoas tähelepanelik ja innukas. Mida kauem kestab eelmäng, seda parem. Pühendu sellel ajal täielikult oma kaaslasele ja kasutage oma aega linade vahel maksimaalselt ära. Unusta kähkukas, aeglane ja romantiline seks on palju erilisem.