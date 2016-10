Kuidas kujundada oma magamistuba nii, et seal oleks mõnusam magada

Värvi magamistoa seinad siniseks

Uneeksperdid soovitavad magamistoa seinad värvida, kas erinevatesse sinakatesse toonidesse või kui sulle ei meeldi väga sinine, siis hall ja hõbedane seinavärv pidavat ka unele hästi mõjuma, vahendab PureWow.

Paranda magamistoa valgustust

Suur laevalgusti on natukene liiga karm valgus, kui on võimalik, siis aseta tuppa mõned küünlad või lülita sisse väike lamp voodi kõrval, mis looks õhtu saabudes õdusa tunde.

Paigalda akende ette kardinad

Mida pimedam on tuba, seda paremini sa magad.

Vaheta ära voodilinad

Mida parem materjal, seda mõnusam uni. Tavalised linad on tehtud sünteetilistest materjalidest, mis ei lase kehal teki all hingata. Otsi poest midagi looduslikumat näiteks 100 protsent puuvillased linad sobivad hästi.

Vaheta ära padjad

Vaata hoolikalt oma patju, kui seal on juba plekid peal, mis ei tule enam pesus välja, siis on viimane aeg oma padi minema visata. Isegi, kui ei ole, siis kord aasta või kahe jooksul oleks ikkagi mõistlik oma ära vajunud padi uue vastu vahetada, et su kael saaks magades piisavalt toestust.