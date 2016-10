Viis asja, mida naised meeste eest varjavad

1. Terviseprobleemid.

Kui naine leiab enda rinnalt kahtlase kujuga sünnimärgi või tunnetab endal mõne haiguse sümptomit, siis reeglina ta eelistab hoida seda saladuses. Selline lähenemine aga pole kõige parem mõte. Targem on end kokku võtta ning jagada muret partneriga. Abielu on mõeldud üksteisele toeks olemiseks.

2. Sekeldused suhtes.

Tülid kuuluvad mingil määral iga suhte juurde, kuid neid lahendatakse koos partneriga. Paljud naised otsustavad käia teraapias ilma meheta, otsustamaks, kas suhe on väärt päästmist. Naised kardavad teraapiasse meest kaasata, sest see tundub neile liiga riskantne. Tegelikkuses aga peab ka mees saama oma sõna sekka öelda. Suhe on ikkagi paarismäng.

3. Seksuaalsed eelistused.

Paljud naised ei julge rääkida partnerile «linadevahelistest» tegevustest, mis neile ei meeldi. Nad kardavad mehele sõnadega haiget tegemist ning pigem kannatavad. Selle vältimiseks tuleks rääkida mehega. Targem on juttu alustada millegi meeldivaga ja siis viia teema sellele, mis võiks paremini olla.

4. Isiklikud saavutused.

Naised annavad oma saavutustest vähem teada kui mehed, kuna nad kardavad, et rääkides enda kordaminekutest, tekitavad nad suhtes võistlusliku olukorra. Mõned mehed tõesti tunnevad end ohustatult, kui nende naisel läheb töö juures paremini kui neil endil. Parim lahendus on leida endale mees, kes ei sea sulle piire. Pole mingit mõtet mehe tõttu oma saavutusi maha salata.

5. Pangakonto.

Mõnele naisele on õpetatud varajasest noorusest, et targem on hoida salajast pangakontot, mida rakendada juhuks, kui lähed oma mehest lahku. Kui aga see pangakonto tuleb päevavalgele, siis võib kaduda suhtes usaldus. Mees võib arvata, et varjad tema eest veel suuremaidki saladusi. Seega on mõttekas finantsasjad avameelselt läbi rääkida.