Uuring tõestab: «koleda sõbra» efekt töötab

Londoni ülikoolis viid läbi katse, kus inimestele näidati erinevate inimeste fotosid ning paluti neil hinnata nägude atraktiivsust. Hiljem näidati neile samasid nägusid, aga siis juba ümbritsetuna igavamatest nägudest ning mis selgus? Inimesed andsid teises katses samadele nägudele kõrgemaid atraktiivsushindeid.

Lisaks leidis uuringu läbiviija dr Nicholas Furl, et vähematraktiivseid nägusid vaadeldi ilusamate nägude kõrval veelgi kriitilisema pilguga, justkui muutuksid nende vead veelgi silmapaistvamaks, vahendab The Guardian.

Mida sellest järeldada? Ära ehmu, kui nüüd oma sõbrannadele kahtlustava pilguga otsa vaatad, kartes, et ehk oled sina just «see kole sõber». Kõik me oleme kellegi jaoks «koledam sõber» ning inimaju juba on kord selline huvitav organ, et seal toimuvad protsessid on teinekord alateadlikult diskrimineerivad. Tasub meeles pidada, et kaaslased, kelle me lõpuks enda kõrvale valime, hindavad sind just sinu pärast, mitte ei kõrvuta sind pidevalt «ilusamate sõpradega».