Viis suurimat viga, mida sa kirja teel flirtides teed

Sotsioloog Eric Klinenberg, kes on koos koomik Aziz Ansariga kirjutanud raamatu moodsa aja deitimiskommetest («Modern Romance»), annab Business Insideris nõu, millised on suurimad vead, mida tekstisõnumite saatmisel tehakse. Klinenberg juba teab – oma raamatu jaoks viisid nad läbi laialdase sotsioloogilise uurimuse ning siin on viis asja, mis inimesi tekstides enim häirivad.

1. «Hei.» Me kõik oleme selle sõnumi saanud – kümned Facebooki-vestlused algavad selle segadusttekitava sõnaga. «Palun, palun ärge saatke üldist hei-sõnumit, kui sellele ei järgne muud informatsiooni,» soovitab Klinenberg. «See on segane ja veider sõnum ja ei ütle inimestele midagi.»

2. Sa mängid sekretäri. See on lõpmatu sõnumitetsükkel, kus te püüate saada kohtumiseks sobivat aega. «Kas sulle sobib teisipäeval kell viis?» - «Ei, mul on siis trenn. Aga teeks kolmapäeval lõunast?» - «Mul on kahjuks siis koosolek. Neljapäeval kell 19?» - «Kahjuks ei saa… Aga reedel kell 20?» Ja nii edasi. Kui sa seda inimest eriti ei tunne, siis piisab paarist-kolmest sarnasest katsest, kui te mõlemad tunnete, et ei jaksa sellesse suhtlusse enam panustada, saati siis päriselt koosolemisele võimalust anda.

3. Liiga pikad sõnumid. Jah, liiga lühike «hei» on halb, samuti on halb, kui sa laskud oma sõnumis liigsetesse detailidesse ja kukud heietama. Flirtimisel piisab paarist lausest. Kui sa saadad sellele inimesele esmakordselt sõnumit pärast tema numbri saamist, on oluline, et sa pöörduksid tema poole nimega ning annaksid teada, kes sa oled ja kus te kohtusite. Kui sa suudad seda humoorikalt teha, on see boonus.

4. Grammatikavead. See on paljude inimeste jaoks piisavalt häiriv, et halvasti kirjutav inimene suhtluspartnerina maha kanda. Klinenbergi nõuanne siin on brutaalselt aus: «Äkki sa õpiksid veel natuke, enne kui kedagi tekstisõnumi teel kohtama hakkad kutsuma?»

5. Ära kutsu inimest niisama hängima. «Tahad trehvata? Hängime niisama!» Keegi ei saa aru, mis see tähendab. Kas sa tahad jalkat vaadata? Paar drinki teha? Püüad sa voodisse jõuda? Viid sa ta oma vanematega kohtuma? Kui sa kutsud kedagi kohtama, siis anna konkreetselt teada, mis plaanid sul on, ja ära saada mitmetähenduslikke sõnumeid.