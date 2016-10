Meestele: kas naised peavad sind lõbusaks meheks?

AskMen küsis naiste käest, mis muudab nende jaoks mehe lõbusaks, mis tekitab neil tahtmist veeta mehega rohkem aega.

Naise jaoks on oluline, et mees poleks liiga tõsine. Mehel peaks olema oskus enda üle naerda ning vabal ajal lihtsalt lõõgastuda. Naistele meeldib, kui mees suudab jääda iseendaks ning turgutada huumoriga ka neid.

Tõsiasi on aga see, et lõbu on suhteline mõiste. Iga inimese jaoks on midagi, mis ajab neid naerma. Mees peaks valima enda kõrvale naise, kes jagab temaga rõõmsaks tegevaid huvisid.

Kui mees ei suuda jääda kõige selle juures iseendaks, siis on väga raske töötavat suhet üles ehitada. See aga ei tähenda, et mees ei tohiks uusi asju katsetada. Just uute seikluste ja tegevuste ettevõtmine võib avaldada naisele muljet. Naistele ei meeldi mehed, kes kardavad midagi uut ette võtta.

Kokkuvõttes on lõbus mees keegi, kes ei võta ennast liiga tõsiselt ja kes suudab teha hetke ajel põhinevaid otsuseid, mis muudavad suhte huvitavamaks. Alustada võib kas või sellest, et järgmine kord soovitad uut kohta, kus einestada. Sellised väikesed ettepanekud näitavad meest ainult heas valguses.