Milline on ehtne ja kodumaine talutoit?

Tänapäeva ühiskonna teadlikkus on jõudnud punkti, kus mõtleme järjest enam, mida on mõistlik tarbida ja mida mitte. Kasvav soov valida ja aru saada, mida me tarbime, on suurendanud vajadust puhta, lisanditest vaba ning kohaliku toidu järele. Selleks aga, et kauplusest või turult see õige, ehe ja naturaalne toiduaine üles leida, on Eestimaa Talupidajate Keskliit moodustanud katuskaubamärgi «Ehtne talutoit».