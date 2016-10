Milline on ehtne ja kodumaine talutoit?

Märk liidab talunikke, kes on võtnud hingeasjaks toota või töödelda head, kohalikku ja maitsvat talutoitu, mis oleks kättesaadav kõigile. Märgi kasutamist ja talutoidu olulisust-erilisust aitab selgitada Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindaja Sirkka Pintmann.

Mida tähistab märk «Ehtne talutoit»?

««Ehtne talutoit» sümboliseerib ehedat, kodumaist, südamega tehtud talutoitu, millele ei ole lisatud värvi- ega lõhnaaineid ning muid sünteetilisi lisandeid,» selgitab Sirkka Pintmann. Tema sõnul on märki kandvad talud erilised ka selle poolest, et lõviosa talutöödest teeb talu pererahvas ise. Lisaks peab õige talutoidu valmistamisel toodete põhiosa pärinema «Ehtsa talutoidu» märgiga ühinenud talust. «Ehtsa talutoidu teeb omanäoliseks see, et see pole lihtsalt turunduslik nipp, vaid kõik märgikandjad on Eestimaa Talupidajate Keskliidu poolt toodete märgistamiseks litsentsilepingu alusel loa saanud end märgikandjaks pidada ja seega on tõesti tagatud lubadus, et toit tuleb talust või väikesest pereettevõtmisest maapiirkonnast,» kinnitab talutoidu autentsust Sirkka Pintmann.

Kuidas poeletilt ehtsat talutoitu leida?

«Ehtsa talutoidu» ehk tõusva päikese märgiga on tähistatud kõik õiget talutoitu tootvad talud, lisaks leiab märgi ka taludes valminud toodetelt. «Külastades talusid, leiate talutoidu märgi nii talu ukselt kui ka toodete kaunilt kujundatud pakenditelt,» selgitab Pintmann. Tema sõnul võib talutoidu märk olla ka poeriiulitel, kauplustes ja restoranides – see näitab, et müügil või kasutusel on ehtne, kohalik ning naturaalne kodumaine talutoit.

Talutoidu märgi kandjad

«Ehtsa talutoidu» märki kandvaid talusid on praeguseks ligi 60 ja suur osa neist osaleb ka iga-aastastel avatud talude päevadel. Talutoidu märki kannavad juustumeistrid, kelle tooteid pakuvad Tallinna ja Tartu uhkemad restoranid; marmelaaditegija, kelle suur soov on teha lihtsalt iga eestlase suur magusaks; väge täis kadakasiirupi valmistajad; tatra-, vilja- ja juurviljakasvatajad; erinevate loomade pidajad ja veel paljud teised. Kõiki neid omanäolisi märgikandjaid liidab ühine soov valmistada ja pakkuda tarbijatele parimat talutoitu.

Ligi 500 aasta vanuses Leedri külas Saaremaal asub Orbu talu, kus siirupiemandad keedavad iga päev peaaegu 100 liitrit maitsvat ja tumedat nõiduslikku hõrgutist – kadakasiirupit. Orbu talus valmib kokku 14 erineva maitsega siirupit, mille lisanditeks on rabarberi- ja ploomimahl, astelpaju- ning pihlakamarjad, sarapuu- ja Kreeka pähkel jne. «Kadakasiirup on ideaalne just kohvi ja tee sisse,» kiidab Orbu talu siirupiemand Liisi Kuivjõgi. Lisaks siirupitele pakub Orbu talu ka näiteks kadakamaitselisi marmelaadikomme, mis valmivad koostöös märgikandja Minna Sahvri perenaise Siret Elmiga. «Meie unistus marmelaadikomme teha sai teoks tänu Siretile,» räägib Liisi, kelle sõnul rändavad nüüd kadakaekstrakt, kuivatatud okkad ning kadakamarjad üle mere Raplamaale, kus tehakse tellimusel kadakamarmelaadi ja kadaka-lagritsamarmelaadikomme. Orbu talu Liisi selgitabki, et «Ehtne talutoit» on märk, mida kantakse uhkusega ja mis ühendab ühise sooviga tegijaid. «See on meile loomulik, saarlasena olen kasvanud maal, kus kõik ongi ehtne ja aus. Ühtne märk toetab ettevõtjaid,» räägib Liisi.

Kõige suurema tootevalikuga märgikandja on Viljandimaal asuv Pajumäe talu, kus 75 lüpsilooma annavad päevas 2000 liitrit maitsvat piima, millest valmib ligi 250 erinevat toodet. Talu tootevalikus on maitseid igale soovijale. «Eks meie talu võimalus silma paista ongi lai sortiment. Suured ettevõtted ei saa iial endale sellist sortimenti lubada, aga meie oleme paindlikud vastavalt kliendi soovile,» selgitavad Pajumäe talu peremehed Viljar ja Arvo Veidenberg. «Põhjuseks, miks tarbija peaks valima talutoote, on ikka see, et talutooted on palju maitsvamad ja annavad ka võimaluse toetada väiksemaid piirkondi,» kinnitavad mehed kui ühest suust. Pajumäe talu teeb eriliseks ka see, et talu õnnelike lehmade piimast valmistatud tooteid pakuvad kõik Eesti suuremad poeketid. Pajumäe talu mahekeefir võitis sel aastal konkursi «Parim talutoit 2016».

Jaani-Enno talu peremees Enno ja perenaine Malle Valison / Heikki Avent

Talutoidu märki kandva Jaani-Enno talu õuna- ja segumahlad on kuulsad kogu Saaremaal ning neid saab osta isegi saare ja mandri vahet sõitvalt praamilt. Jaani-Enno talus on punapõsksetest ubinatest valmistatud karget kodust õunamahla juba mitukümmend aastat. Talu perenaise Malle sõnul valmib õige kodune õunamahl õuntest, mida on lastud veidike järelküpseda. Mahla kuumutatakse 75 kraadi juures, nii jäävad maitsed alles. Talutoidu märgi saamist peab perenaine suureks tunnustuseks, mis kinnitab nende toodete puhtust ja ehedust. ««Ehtsa talutoidu» märk meie toodetel mõjub kindlasti pealinna inimestele kõige paremini ja eks teeb ka meid veidike uhkemaks, kuna tegu on ju ikkagi hea maheda talukaubaga,» kinnitab Jaani-Enno talu perenaine Malle.

Katuskaubamärk «Ehtne talutoit»: